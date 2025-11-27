По данным следствия, обвиняемые действовали в группе по предварительному сговору и за 17 лет незаконно получили 137 371 евро из бюджета Тейсу администрации.

Согласно обвинению, в 2006 году помощница судьи предложила другой женщине фиктивное трудоустройство в суде. Та согласилась, понимая, что работать не придётся, а вся зарплата будет передаваться посреднице.

«Поддельные подписи, фиктивные документы и липовые премии создавали видимость занятости», — сообщили в прокуратуре.

Позже, после смены руководства суда, мошенническая схема была продолжена. Новая председатель суда якобы знала о фиктивном работнике и подтверждала отчётность и премии.

В результате с 2006 по 2023 год с фиктивной должности ежемесячно начислялись зарплаты, отпускные и надбавки, а деньги переводились на счёт, которым распоряжалась помощница судьи.

Прокуратура также обнаружила внутренние нарушения в Тейсу администрации, которые могли позволить незаконное распределение средств. В адрес учреждения направлен прокурорский протест, а об инциденте уведомлена министр юстиции.

Согласно закону, Силиневича отстранена от должности, но её вина пока не доказана. Сейм ранее разрешил начать уголовное преследование.