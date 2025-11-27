Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Судья воровала 17 лет? В хищении 137 тысяч евро обвиняют судью Рижского района (1)

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 10:45

1 комментариев

Прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело против судьи Рижского районного суда Инесе Силиневичи, её помощницы и ещё одной женщины, не связанной с судебной системой, сообщает LETA.

По данным следствия, обвиняемые действовали в группе по предварительному сговору и за 17 лет незаконно получили 137 371 евро из бюджета Тейсу администрации.

Согласно обвинению, в 2006 году помощница судьи предложила другой женщине фиктивное трудоустройство в суде. Та согласилась, понимая, что работать не придётся, а вся зарплата будет передаваться посреднице.

«Поддельные подписи, фиктивные документы и липовые премии создавали видимость занятости», — сообщили в прокуратуре.
Позже, после смены руководства суда, мошенническая схема была продолжена. Новая председатель суда якобы знала о фиктивном работнике и подтверждала отчётность и премии.

В результате с 2006 по 2023 год с фиктивной должности ежемесячно начислялись зарплаты, отпускные и надбавки, а деньги переводились на счёт, которым распоряжалась помощница судьи.

Прокуратура также обнаружила внутренние нарушения в Тейсу администрации, которые могли позволить незаконное распределение средств. В адрес учреждения направлен прокурорский протест, а об инциденте уведомлена министр юстиции.

Согласно закону, Силиневича отстранена от должности, но её вина пока не доказана. Сейм ранее разрешил начать уголовное преследование.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова
«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах
Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве
«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве (1)

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова (1)

1 комментариев

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Загрузка

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах (1)

1 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины (1)

1 комментариев

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена (1)

1 комментариев

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров (1)

1 комментариев

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях (1)

1 комментариев

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца (1)

1 комментариев

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

