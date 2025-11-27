Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 11:37

Важно 0 комментариев

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

Дети мужчины дали показания в суде. Они рассказали, что с 2017 по 2021 год отец принуждал обоих детей к половым актам в гостиной. Кроме того, в одном эпиоде он привязал свою дочь к кровати и изнасиловал ее, а также приказал сыну изнасиловать ее на своих глазах. Дети регулярно подвергались психологическому насилию и угрозам, заявили в суде.

На момент совершения преступлений дочери и сыну обвиняемого было от 10 до 16 лет. Сейчас им 17 и 20 лет соответственно.

«Даже для нас, профессионалов, это дело стало настоящим испытанием», — заявил председательствующий судья на заседании. Вынося приговор, он добавил, что даже «ветераны уголовного права были ошеломлены».

Tagesschau пишет, что во время процесса были рассмотрены более 200 пунктов обвинения. Суд смог принять во внимание только 12 из них.

Отмечается, что судебный процесс начался с отсрочкой, поскольку мужчина в день начала разбирательства заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Теперь у осужденного есть одна неделя, чтобы подать апелляцию на решение суда.

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

