Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

Дети мужчины дали показания в суде. Они рассказали, что с 2017 по 2021 год отец принуждал обоих детей к половым актам в гостиной. Кроме того, в одном эпиоде он привязал свою дочь к кровати и изнасиловал ее, а также приказал сыну изнасиловать ее на своих глазах. Дети регулярно подвергались психологическому насилию и угрозам, заявили в суде.

На момент совершения преступлений дочери и сыну обвиняемого было от 10 до 16 лет. Сейчас им 17 и 20 лет соответственно.

«Даже для нас, профессионалов, это дело стало настоящим испытанием», — заявил председательствующий судья на заседании. Вынося приговор, он добавил, что даже «ветераны уголовного права были ошеломлены».

Tagesschau пишет, что во время процесса были рассмотрены более 200 пунктов обвинения. Суд смог принять во внимание только 12 из них.

Отмечается, что судебный процесс начался с отсрочкой, поскольку мужчина в день начала разбирательства заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Теперь у осужденного есть одна неделя, чтобы подать апелляцию на решение суда.