Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Первоначальный проект предлагаемого соглашения из 28 пунктов, написанный американскими и российскими официальными лицами, содержал обширные положения, явно выгодные Москве, в том числе требования, чтобы Украина отказалась от своих амбиций в НАТО, сдала территорию, которую она все еще контролирует, и ограничила численность своих вооруженных сил до 600 000 человек.

Но, по мнению Каллас, подход должен быть противоположным.

"Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то нам следует ограничить армию России, а также ее военный бюджет", - заявила она в среду после специального заседания министров иностранных дел стран Европейского союза. "Если вы тратите почти 40% (бюджета) на военные нужды, то вы захотите использовать их снова, а это угроза для всех нас".



"Нужно сосредоточиться на том, какие уступки (и) ограничения мы увидим со стороны России, чтобы это не зашло дальше и у них не было возможности снова вторгнуться".

С тех пор как на прошлой неделе просочился противоречивый черновик весьма спорного американского плана, европейцы сплотились, чтобы помочь Киеву доработать его содержание и добиться более выгодных условий.

После переговоров на высшем уровне в Женеве в воскресенье Украина и США достигли измененного текста, который еще не был раскрыт полностью, но уже встретил сопротивление России. Наиболее чувствительные вопросы были оставлены открытыми до личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Европейские правительства и ЕС настаивают на том, что любое мирное соглашение должно позволить Украине свободно организовывать свои вооруженные силы, численность которых сейчас оценивается в 800-850 тысяч человек.

"Мы всегда говорили, что каждая страна имеет суверенное право определять численность своих вооруженных сил, и поэтому мы не должны идти в ловушку, которую расставляет Россия, говоря о сокращении украинской армии", - сказала Каллас.

В своем выступлении Каллас заявила, что Россия занимается дипломатией только потому, что "Путин не может достичь своих целей на поле боя".