Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Euronews 27 ноября, 2025 11:50

0 комментариев

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Первоначальный проект предлагаемого соглашения из 28 пунктов, написанный американскими и российскими официальными лицами, содержал обширные положения, явно выгодные Москве, в том числе требования, чтобы Украина отказалась от своих амбиций в НАТО, сдала территорию, которую она все еще контролирует, и ограничила численность своих вооруженных сил до 600 000 человек.

Но, по мнению Каллас, подход должен быть противоположным.

"Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то нам следует ограничить армию России, а также ее военный бюджет", - заявила она в среду после специального заседания министров иностранных дел стран Европейского союза. "Если вы тратите почти 40% (бюджета) на военные нужды, то вы захотите использовать их снова, а это угроза для всех нас". 
 
"Нужно сосредоточиться на том, какие уступки (и) ограничения мы увидим со стороны России, чтобы это не зашло дальше и у них не было возможности снова вторгнуться".

С тех пор как на прошлой неделе просочился противоречивый черновик весьма спорного американского плана, европейцы сплотились, чтобы помочь Киеву доработать его содержание и добиться более выгодных условий.

После переговоров на высшем уровне в Женеве в воскресенье Украина и США достигли измененного текста, который еще не был раскрыт полностью, но уже встретил сопротивление России. Наиболее чувствительные вопросы были оставлены открытыми до личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Европейские правительства и ЕС настаивают на том, что любое мирное соглашение должно позволить Украине свободно организовывать свои вооруженные силы, численность которых сейчас оценивается в 800-850 тысяч человек.

"Мы всегда говорили, что каждая страна имеет суверенное право определять численность своих вооруженных сил, и поэтому мы не должны идти в ловушку, которую расставляет Россия, говоря о сокращении украинской армии", - сказала Каллас.

В своем выступлении Каллас заявила, что Россия занимается дипломатией только потому, что "Путин не может достичь своих целей на поле боя".

Важно

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

