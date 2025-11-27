Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

В ходе выступления Трамп подчеркнул необходимость повторной проверки всех афганцев, прибывших в США во время президентства Джо Байдена. Он также заявил, что власти намерены выдворять тех иностранцев, которые, по его мнению, «не приносят стране пользы».

«Предыдущее руководство впустило 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не хотите знать. Ни одно государство не может выдерживать такой риск для своего будущего. Мы должны заново проверить каждого, кто въехал в США из Афганистана при Байдене, и предпринять все необходимые шаги для выдворения тех, кому здесь не место или кто не приносит пользы нашей стране», — заявил Трамп.

Президент также подчеркнул, что случившееся свидетельствует о «главной угрозе национальной безопасности» США. Он добавил, что суд над нападавшим будет «быстрым и неизбежным».

Стрельба в Вашингтоне произошла вечером 26 ноября. В результате инцидента погибли двое военнослужащих Нацгвардии. «Эти храбрые жители Западной Вирджинии погибли, находясь на службе своей стране. Мы остаёмся в тесном контакте с федеральными властями в ходе расследования», — сообщил в соцсети X губернатор штата Патрик Морриси.

Позднее Трамп заявил, что в столицу направлены дополнительные 500 бойцов Национальной гвардии.