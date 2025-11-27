Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
При составлении плана гражданской обороны забыли об инвалидах: общество Sustento

27 ноября, 2025

Новости Латвии

В кризисных ситуациях инвалиды могут оказаться беззащитными. При разработке планов гражданской обороны об этих людях либо вообще не подумали, либо отнеслись к их нуждам слишком формально. К такому выводу пришли эксперты Латвийской организации сотрудничества людей с особыми потребностями Sustento, проанализировавшие планы самоуправлений по действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Что необходимо изменить в этой сфере? Об этом в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказали председатель правления Sustento Гунта Анча и координатор политики этой организации Ивета Неймане, пишет LSM+.

«Когда мы говорим о гражданской обороне, мы очень редко вспоминаем о тех, кто не в состоянии совершить обычные для других людей действия, — они не могут куда-то бежать, не могут поднять “сумку на 72 часа”, не могут спуститься в подвал. Есть горький опыт Украины. Когда началась война, мои друзья — супружеская пара на колясках — стояли у подземного убежища и понимали, что они никак туда не могут попасть. В Латвии сейчас такая же ситуация», — рассказывает Гунта.

В течение всего этого года организация Sustento изучала планы самоуправлений по гражданской обороне и ситуацию с доступностью критической инфраструктуры для людей с особыми потребностями (это не только инвалиды, но и пожилые люди, и многодетные семьи). Был проведен опрос более 1000 респондентов во всех самоуправлениях Латвии, чтобы выяснить, как люди с инвалидностью чувствуют себя в условиях возможного кризиса.

Главный вывод экспертов таков: в случае чрезвычайной ситуации инвалиды очень уязвимы.

Людям катастрофически не хватает информации. «Планы самоуправлений на случай чрезвычайной ситуации — это 220 страниц текста. Ну какой нормальный человек будет все это читать? Нужны простые и четкие инструкции для жителей на доступном языке», — говорит Ивета Неймане.

Также она отмечает, что в некоторых самоуправлениях та часть информации, которая касается адресов пунктов сбора при эвакуации, находится под грифом «секретно»: «И как человек сможет об этом узнать?», — добавила Неймане.

Многие люди, которые пользуются Android, не получают уведомления от властей. Это происходит только лишь потому, что у них на телефоне не включена специальная кнопка, и им об этом ничего не известно.

Многие также не знают, как связаться с самоуправлением. В свою очередь, у самоуправлений недостаточно информации о проживающих на их территории людях с ограниченными возможностями.

«В самоуправлении знают только о тех, кто приходит за помощью в социальную службу. А ведь туда обращаются далеко не все. Многие сидят дома. Важно собрать информацию об этих людях еще до того, как случится чрезвычайная ситуация. Потом может быть слишком поздно», — говорит Гунта Анча.

В качестве положительного примера она привела Сабиле, где информацию о таких людях по собственной инициативе собирают пожарные-волонтеры.

По словам сотрудниц Sustento, проблема помощи людям с ограниченными возможностями не всегда упирается в деньги.

«После нашего проекта во многих самоуправлениях задумались о том, что для людей с ограниченными возможностями надо что-то делать. И многое можно сделать без денег. Нужно просто хорошенько подумать».

В конце концов, говорят представители Sustento, все упирается в конкретных чиновников. Одни проявляют неравнодушие, а другие действуют абсолютно формально.

