Латвийский бармен Денис Трифанов стал чемпионом мира по флейрингу-2025

В категории Classic (классическое приготовление коктейлей) в этом году флаг Латвии защищал бармен Виктор Матвеев.

Напомним, что в прошлом, 2024 году, в номинации «Лучший лонг-дринк мира» победу уже одерживал латвийский бармен Линард Грундеманс.

Чемпионат мира по коктейлям IBA — это крупнейшие мировые соревнования коктейльных мастеров и барменов-флейристов, в которых принимают участие представители 65 стран. В каждой из двух главных категорий («Classic» и «Flair») страну может представлять только один участник — победитель национального отборочного конкурса.

Латвийская федерация барменов была зарегистрирована в 2009 году. Основные задачи организации — объединение латвийских барменов, повышение их профессионального уровня, проведение местных и международных конкурсов и семинаров, развитие связей с зарубежными коллегами, а также укрепление сотрудничества с компаниями-производителями и дистрибьюторами напитков.