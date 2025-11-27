Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Снег и гололедица парализовали движение по трассам Латвии (1)

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 07:45

Важно 1 комментариев

Утром четверга движение по государственным и региональным дорогам Латвии осложнено снегом и гололедицей, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».

Дорожные службы очищают трассы и обрабатывают их противогололёдными материалами. Для улучшения условий на дорогах задействованы 119 единиц зимней техники.

«На многих участках движение затруднено, видимость ограничена, дороги скользкие», — предупреждают представители дорожной службы.
Сложная ситуация наблюдается на Таллинском шоссе (A1) от Берги до станции Звейниекциемс, на Видземском (A2) и Валмирском (A3) шоссе, на кольцевых дорогах Риги (A4 и A5), а также на трассах A6, A7, A8, A9 и A10.
Проблемные участки также зафиксированы на дорогах Резекне (A12, A13, A14, A15) и на региональной трассе Тинужи–Кокнесе (P80).

На региональных дорогах осложнено движение почти по всей стране, кроме окрестностей Лиепаи и Лимбажи.
Водителей призывают учитывать погодные условия, планируя поездки, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость в соответствии с дорожным покрытием и соблюдать дистанцию.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве
«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве (1)

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова
«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова (1)

Важно 1 комментариев

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах (1)

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины (1)

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена (1)

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров (1)

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях (1)

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца (1)

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

