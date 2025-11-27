Дорожные службы очищают трассы и обрабатывают их противогололёдными материалами. Для улучшения условий на дорогах задействованы 119 единиц зимней техники.

«На многих участках движение затруднено, видимость ограничена, дороги скользкие», — предупреждают представители дорожной службы.

Сложная ситуация наблюдается на Таллинском шоссе (A1) от Берги до станции Звейниекциемс, на Видземском (A2) и Валмирском (A3) шоссе, на кольцевых дорогах Риги (A4 и A5), а также на трассах A6, A7, A8, A9 и A10.

Проблемные участки также зафиксированы на дорогах Резекне (A12, A13, A14, A15) и на региональной трассе Тинужи–Кокнесе (P80).

На региональных дорогах осложнено движение почти по всей стране, кроме окрестностей Лиепаи и Лимбажи.

Водителей призывают учитывать погодные условия, планируя поездки, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость в соответствии с дорожным покрытием и соблюдать дистанцию.