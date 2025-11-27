«Стань крестным лемура или совы» — зоопарк проводит акцию «Чёрно-белая пятница»

В этом году опекунов ищут лемуры, индийские дикобразы и белые совы, а также другие чёрные, белые и чёрно-белые животные.

«Крестные родители помогают питомцам не только кормом, но и заботой о будущем видов», — отмечают в зоопарке.

Пожертвования направляются на питание и уход за животными, благоустройство вольеров, а также на исследовательские проекты и программы по сохранению видов. Крестный родитель получает сертификат и годовой абонемент в зоопарк.

В рамках акции выбрать можно более десяти животных: от лемуров и миниатюрных обезьянок до японских журавлей, белых ворон и даже паука-птицееда. Опекуны получают скидку 50% на участие в программе.

Стать крестным можно, заполнив анкету на сайте зоопарка и сделав пожертвование. Всего программа охватывает около 200 видов животных, и, как подчёркивают в зоопарке, это не просто благотворительность, а вклад в сохранение природы и заботу о её обитателях.