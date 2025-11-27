В четверг в Латвии ожидаются снег и слякоть

Днём будет облачно, но на западе временами выглянет солнце. В центральных и восточных районах утром возможен сильный снегопад, из-за чего снежный покров местами увеличится на 3–5 сантиметров. В первой половине дня на востоке ожидается гололедица.

«Снег и дождь местами создадут очень скользкие участки дорог и тротуаров», — предупреждают синоптики.

Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, на побережье Курземе — до +5.

В Риге в четверг сохранится облачная погода. Ожидаются снег и мокрый снег, снежный слой увеличится на 2–4 сантиметра. Осадки прекратятся ближе к вечеру. На отдельных участках дорог и тротуаров будет скользко, температура воздуха останется около 0 градусов.