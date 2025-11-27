Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Франция требует блокировки Shein. За секс-кукол, напоминающих детей

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 08:08

Мир 0 комментариев

Франция потребовала заблокировать торговую платформу Shein, где, по данным следствия, продавались секс-куклы, напоминающие детей. Как сообщает AFP, Еврокомиссия запросила у компании информацию о мерах по защите потребителей в соответствии с Законом о цифровых услугах (Digital Services Act).

ЕК подозревает, что бизнес-модель платформы может представлять «системный риск для покупателей во всём Евросоюзе». Подобные запросы могут привести к расследованию и крупным штрафам.

«Мы разделяем цель Еврокомиссии гарантировать, что потребители в ЕС могут делать покупки онлайн со спокойным чувством», — заявил представитель Shein, пообещав ответить на запрос в ближайшее время.
Париж требует заблокировать платформу минимум на три месяца. Судебное заседание по этому вопросу, назначенное на 26 ноября, перенесено на 5 декабря. Министр торговли Франции Серж Папен заявил, что правительство «начинает борьбу за защиту потребителей, детей и молодёжи» и готовит аналогичные меры против Alibaba и Joom, где также продаются секс-куклы, имитирующие детей.

Во Франции уже идёт расследование против Shein по подозрению в распространении детской порнографии. В случае доказательства вины ответственным грозит до 7 лет тюрьмы и штраф 100 000 евро.

Европарламент 26 ноября призвал блокировать онлайн-платформы, если они грубо нарушают законы ЕС.

«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве
«Сколько?!» — рижанка в шоке от цены на Kārums в Литве (1)

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова
«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах
Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Загрузка

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

