Франция требует блокировки Shein. За секс-кукол, напоминающих детей

ЕК подозревает, что бизнес-модель платформы может представлять «системный риск для покупателей во всём Евросоюзе». Подобные запросы могут привести к расследованию и крупным штрафам.

«Мы разделяем цель Еврокомиссии гарантировать, что потребители в ЕС могут делать покупки онлайн со спокойным чувством», — заявил представитель Shein, пообещав ответить на запрос в ближайшее время.

Париж требует заблокировать платформу минимум на три месяца. Судебное заседание по этому вопросу, назначенное на 26 ноября, перенесено на 5 декабря. Министр торговли Франции Серж Папен заявил, что правительство «начинает борьбу за защиту потребителей, детей и молодёжи» и готовит аналогичные меры против Alibaba и Joom, где также продаются секс-куклы, имитирующие детей.

Во Франции уже идёт расследование против Shein по подозрению в распространении детской порнографии. В случае доказательства вины ответственным грозит до 7 лет тюрьмы и штраф 100 000 евро.

Европарламент 26 ноября призвал блокировать онлайн-платформы, если они грубо нарушают законы ЕС.