«Без выходных пособий и гарантий» — профсоюз обвинил SmartLynx в нарушениях

По её словам, сотрудникам предлагают подписать документы о расторжении договора без компенсаций и выходных пособий. При этом в соглашении указано, что у работодателя может не хватить средств для выплаты отпускных, а также рассматривается возможность банкротства.

«Эти соглашения ставят работников в худшее положение, чем предусмотрено законом», — подчеркнула Каваса.

Особенно уязвимыми оказались иностранные сотрудники, чьи визы привязаны к трудовому договору. По данным профсоюза, лишь около 300 человек имели официальные контракты, остальные работали через посредников по «услуговым договорам».

Бывший министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что смена владельцев компании за месяц до введения правовой защиты вызывает вопросы. Он предположил, что «одну часть компании обанкротили, чтобы другие могли продолжать работать».

По информации blacklist.aero, совокупные долги SmartLynx Airlines превышают 238 млн евро, из которых 174 млн евро приходятся на прежнего владельца Avia Solutions Group. Руководство компании утверждает, что реструктуризация проводится «в рамках закона» и обвиняет портал в распространении недостоверных данных.