Стрельба у Белого дома: двое нацгвардейцев США тяжело ранены

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сначала заявил, что двое военнослужащих погибли, написав в X:

«Эти отважные жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, служа своей стране».

Позже губернатор уточнил, что «получает противоречивые сообщения» и окончательные данные появятся после проверки.

По информации телеканала ABC, стрельба произошла в среду утром неподалёку от Белого дома. Подозреваемый задержан, однако, по словам президента Дональда Трампа, он также получил тяжёлое ранение.

Трамп заявил, что Министерство внутренней безопасности уверено: стрелок прибыл в США из Афганистана.

«Министерство уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, прибывшим из Афганистана — настоящего ада на земле», — цитирует слова президента CNN.