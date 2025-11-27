Евросоюз: все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы

По словам представителя фракции Европейской народной партии Петера Лизе, этот шаг призван положить конец подпольным сделкам и жестокому обращению с животными.

«Сегодняшний прогресс помогает нам дальше бороться с незаконной торговлей щенками и так называемой собачьей мафией», — заявил Лизе.

Постановление вводит единые стандарты содержания и разведения животных по всему ЕС: контролируются гигиена, транспортировка, питание и работа приютов.

Под особое внимание попадают онлайн-продажи, где часто действуют нелегальные продавцы.

Согласно новому закону, все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы.

«Это центральный инструмент, чтобы можно было отслеживать животных и останавливать недобросовестных заводчиков», — подчеркнул Лизе.

В Евросоюзе рассчитывают, что новые правила помогут снизить масштабы жестокого обращения и разгрузить переполненные приюты.