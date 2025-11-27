Должно ли государство платить за гороскопы? Вопрос к ЛАИР

Предприниматель Давис Сунепс в интервью Latvijas Avīze заявил, что государственная поддержка «псевдонаучного проекта» подрывает доверие к программам инноваций.

«Десятилетия исследований показали, что астрологические и нумерологические прогнозы случайны и не имеют систематического обоснования», — сказал он.

По его мнению, гранты должны идти на доказательную науку, а не на проекты, использующие термины вроде «искусственный интеллект» лишь для привлечения внимания.

Руководитель департамента поддержки ЛАИР Элина Алика пояснила, что агентство действовало строго по правилам. Исключений для эзотерических направлений в программе нет.

«Проект соответствует условиям и направлен на создание платформы, которая автоматизирует обработку данных и повышает производительность», — отметила Алика.

Тем не менее в обществе усиливается недоверие: часть экспертов считает, что гранты на «астро-алгоритмы» подменяют понятие инноваций и дискредитируют технологическую политику государства.