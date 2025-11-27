В Риге Lexus насмерть сбил пешехода на улице Стирну

Инцидент произошёл около 16:40, когда на улице уже стемнело и движение было оживлённым. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

«Полиция проводит проверку всех версий произошедшего», — сообщили в дежурной части.

По данным полиции, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали десять человек, один погиб.

Кроме того, за нарушение правил дорожного движения вынесено 472 административных решения, включая 178 штрафов за превышение скорости и восемь — за агрессивное вождение.

Также начаты один административный и два уголовных процесса за вождение в состоянии алкогольного опьянения.