А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 11:41

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

«И тогда армия продолжит сражаться несмотря на то, что там решат политики. Если политики не убедят армию, что предложенный ими план хороший план и ему надо следовать.

И тут мы приходим к очень опасной ситуации, потому что единственный, кто в этой ситуации сможет поддерживать армию – Европейский союз. И тут у меня возникает вопрос – какие дивизии Германия пошлет в Украину, чтобы помочь ей добиться таких условий мира, которые ее и нас устроят.

У любой политики должен быть реальный рычаг, с помощью которого она добивается своих целей. У Клаузевица было знаменитое выражение «Война – это продолжение политики другими средствами»  Политика сильна настолько насколько у вас есть средства для ее проведения. И тут вопрос, что Европа способна сделать за пределами экономических мер и санкций, если США окончательно скажут то, что они уже давно твердят устами Трампа: «Это война Европы, и Европа должна за нее отвечать.

И здесь никакого хорошего решения у меня нет.

Но есть и хорошие новости – введенные США санкции против Лукойла и Роснефти. Это не значит, что они разорятся прямо сейчас, но их работа серьезно осложнена, и Россия должна в ближайшее время добиться снятия санкций, чтобы возобновить продажу нефти. Потому что если эта ситуация продлится на какое-то время, проблемы будут нарастать как снежный ком. И хорошо что Россия это понимает, чем и обусловлена ее нынешняя дипломатическая активность, в частности, вояжи Дмитриева, потому что она понимает, что не может воевать сколько влезет - до полной победы. Они тоже считают деньги у них тоже есть определенные лимиты и эти лимиты теперь оказались меньше, чем они рассчитывали еще недавно. Так что возможно решение лежит именно в этой плоскости».

Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов
Новая пошлина удорожит доставку заказов AliExpress и других интернет-магазинов

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах
Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

