В авариях с начала года погибли 108 человек. Швинка хочет больше штрафов

«Эти данные жесткие и неумолимые. Это наша общая ответственность — власти, институтов, городов и общества — понять, как действовать, чтобы минимизировать трагедии», — подчеркнул министр.

С начала года в авариях, включая вчерашний наезд на пешехода в Риге, погибли 108 человек. В министерстве отмечают: работа по повышению безопасности продолжается — в том числе по улучшению инфраструктуры, устранению «чёрных точек» и внедрению радаров контроля средней скорости.

Швинка подчеркнул, что наказания не должны быть самоцелью, однако в случае необходимости может быть рассмотрено ужесточение санкций.

«Если другие меры не дают результата, я поддержу повышение штрафов. Люди должны понимать: повторные нарушения недопустимы», — заявил министр.

Совет также обсудил возможность привлечения экспертов и неправительственных организаций к разработке мер, которые могли бы реально снизить аварийность на дорогах страны.