Один кабель вместо десятков: Рига избавляется от «паутины проводов»

27 ноября, 2025 08:44

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге завершился пилотный проект по упорядочиванию кабельной сети между домами — теперь вместо десятков проводов остался один общий кабель, сообщает LSM+.
Цель программы — избавить городскую среду от «паутины» не всегда легальных соединений, которые десятилетиями тянулись от крыши к крыше.

Компания Bite предложила техническое решение: заменить старые линии на один оптический кабель, рассчитанный на около 300 соединений.

«Проблема прежде всего эстетическая. Большинство старых кабелей не обслуживаются, и у многих даже нет владельца», — отметил директор по инфраструктуре Bite Дмитрий Никитин.
По согласованию с Рижской думой компания реконструировала линию между четырьмя домами. Теперь вместо целой сети тянется один несущий кабель.

Однако против выступает оператор Tet, у которого есть своя подземная инфраструктура.

«Мы не понимаем, по каким критериям отбирают участников проекта. Легально строить дороже, чем просто перекидывать провода», — заявил председатель правления Tet Улдис Татарчук.
В Рижской думе инициативу назвали временным решением.

«Лучшее — проложить линии под землёй. Но это шаг к более безопасной и аккуратной городской среде», — сказал глава управления городского дизайна Валдис Домбровскис.
Отдельная проблема — нелегальные провода. Горожан призывают сообщать о них через сайт nelegaligaisavadi.lv.

Обновлено: 13:15 27.11.2025
«НАТО сегодня — это фикция! Следующими будете вы, но сражаться вы не готовы!» Горькие упрёки Каспарова

Важно 12:07

Важно 0 комментариев

"То, что здесь (на Западе) происходит - шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа! Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать, - заявил Гарри Каспаров, сооснователь Форума свободной России, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Загрузка

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

Важно 11:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

Мир 11:41

Мир 0 комментариев

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

Важно 11:37

Важно 0 комментариев

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

