Один кабель вместо десятков: Рига избавляется от «паутины проводов»

Компания Bite предложила техническое решение: заменить старые линии на один оптический кабель, рассчитанный на около 300 соединений.

«Проблема прежде всего эстетическая. Большинство старых кабелей не обслуживаются, и у многих даже нет владельца», — отметил директор по инфраструктуре Bite Дмитрий Никитин.

По согласованию с Рижской думой компания реконструировала линию между четырьмя домами. Теперь вместо целой сети тянется один несущий кабель.

Однако против выступает оператор Tet, у которого есть своя подземная инфраструктура.

«Мы не понимаем, по каким критериям отбирают участников проекта. Легально строить дороже, чем просто перекидывать провода», — заявил председатель правления Tet Улдис Татарчук.

В Рижской думе инициативу назвали временным решением.

«Лучшее — проложить линии под землёй. Но это шаг к более безопасной и аккуратной городской среде», — сказал глава управления городского дизайна Валдис Домбровскис.

Отдельная проблема — нелегальные провода. Горожан призывают сообщать о них через сайт nelegaligaisavadi.lv.