Под Антарктидой нашли действующий вулкан — и он топит лёд изнутри

Речь идёт о районе горы Эребус и разломе Западного Антарктического рифта. По данным Nature Geoscience и миссии NASA IceBridge, вулканическое тепло не вырывается наружу, а плавит лёд снизу, создавая целую сеть подлёдных рек и озёр. Эти водоёмы могут существовать тысячами лет, не замерзая даже при минус сорока на поверхности.

Самое удивительное — этот процесс идёт тихо. Никаких лавовых фонтанов, только медленное нагревание пород, которое меняет движение ледяных щитов. Ученые считают, что именно тепло вулканов помогает поддерживать жидкую воду под Антарктидой и влияет на скорость скольжения льда к океану.

Гора Эребус — вообще уникальный персонаж. Это единственный постоянно активный вулкан на континенте и один из немногих на планете с постоянным лавовым озером. Но до поверхности его энергия почти не доходит — всё «варится» глубоко подо льдом.

Хорошая новость: это не сигнал о катастрофе. По оценкам исследователей, активность стабильная и не связана с глобальным потеплением. Просто Антарктида оказалась не только ледяной, но и огненной — мы просто узнали об этом только сейчас.



