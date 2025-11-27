Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Под Антарктидой нашли действующий вулкан — и он топит лёд изнутри

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 10:27

Наука 0 комментариев

Антарктида официально перестала быть «вечной морозилкой». Учёные подтвердили, что под трёхкилометровой толщей льда в Западной Антарктике работает активная вулканическая система. Да-да, под самым холодным местом планеты — скрытый источник тепла.

Речь идёт о районе горы Эребус и разломе Западного Антарктического рифта. По данным Nature Geoscience и миссии NASA IceBridge, вулканическое тепло не вырывается наружу, а плавит лёд снизу, создавая целую сеть подлёдных рек и озёр. Эти водоёмы могут существовать тысячами лет, не замерзая даже при минус сорока на поверхности.

Самое удивительное — этот процесс идёт тихо. Никаких лавовых фонтанов, только медленное нагревание пород, которое меняет движение ледяных щитов. Ученые считают, что именно тепло вулканов помогает поддерживать жидкую воду под Антарктидой и влияет на скорость скольжения льда к океану.

Гора Эребус — вообще уникальный персонаж. Это единственный постоянно активный вулкан на континенте и один из немногих на планете с постоянным лавовым озером. Но до поверхности его энергия почти не доходит — всё «варится» глубоко подо льдом.

Хорошая новость: это не сигнал о катастрофе. По оценкам исследователей, активность стабильная и не связана с глобальным потеплением. Просто Антарктида оказалась не только ледяной, но и огненной — мы просто узнали об этом только сейчас.
 
 

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Кая Каллас требует ограничить размеры армии России, а не Украины

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

Любая мирная сделка, призванная положить конец войне России против Украины, должна налагать обязательства на агрессора, а не на жертву, чтобы избежать повторения вторжения в будущем, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в то время как хаотичная попытка заключить соглашение под руководством США продолжается.

Застреливший нацгвардейцев у Белого дома оказался афганцем: Трамп винит Байдена

Важно 11:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам после инцидента со стрельбой, произошедшего накануне неподалёку от Белого дома. По словам главы государства, напавший на военнослужащих Национальной гвардии оказался уроженцем Афганистана.

«Парковочный миллионер»: инспектор и его жена крали мелочь из паркометров

Мир 11:41

Мир 0 комментариев

В немецком городе Кемптен арестован инспектор по парковке, которого подозревают в хищении более 1 миллиона евро из уличных паркометров, сообщает BBC.
По версии следствия, он действовал вместе со своей женой, используя служебное положение для регулярного изъятия монет.

А если украинская армия откажется от такого мира? Игорь Раев о двух интересных сценариях

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

«Даже Зеленский не может утвердить условия мира единолично, ему нужно одобрение Верховной рады. Но есть еще один игрок на политическом поле - украинская армия. Если она не согласится с этим мирным планом, солдаты  могут сказать, что будут воевать до конца, и как вы их выгоните окопов», – заявил в интервью TV24 Игорь Раев, депутат Сейма, парламентский секретарь МВД, полковник резерва НВС в интервью  раскрывает, что в этом мирном плане есть еще один важный игрок — украинская армия.

Насиловал детей сам и велел сыну изнасиловать сестру: вынесен приговор по делу одного немца

Важно 11:37

Важно 0 комментариев

В Германии оглашен приговор по скандальному делу, которое взбудоражило всю страну. Суд города Оснабрюк (Нижняя Саксония) признал 49-летнего мужчину виновным в неоднократном изнасиловании своих детей и приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает Tagesschau.

