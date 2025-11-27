Как они понаехали?! Сейм создаёт комиссию для проверки иммиграционной политики Латвии и ЕС

За создание комиссии проголосовали 76 депутатов из фракций «Национальное объединение», «Объединённый список», «Латвия на первом месте», «Новая единство», «Прогрессивные» и Союз зелёных и крестьян. Один депутат воздержался, 12 не голосовали.

По словам Яниса Домбравы из Национального объединения, комиссия должна стать площадкой для анализа ситуации, а не ареной политических конфликтов.

«Нужно понять, кто и как допустил использование иммиграции в корыстных целях», — заявил Домбрава.

Глава фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваевс назвал комиссию предвыборным трюком, напомнив, что эти вопросы уже входят в компетенцию постоянной комиссии по гражданству и миграции.

Эдмундс Юрьевиц из «Нового единства» подчеркнул, что правящая коалиция поддерживает инициативу и готова работать конструктивно. Он отметил, что за последние годы иммиграционные правила стали строже, но требуют дальнейшего укрепления.

Комиссия Сейма должна будет оценить эффективность контроля на границе с Белоруссией, работу ведомств по предотвращению нелегальной иммиграции, случаи злоупотреблений при выдаче видов на жительство и риски, связанные с гражданами стран с высоким уровнем террористической угрозы.

Документ подчёркивает, что Латвия не должна стать слабым звеном в охране границ Евросоюза. Комиссия будет работать шесть месяцев и представит предложения по усилению контроля и устранению пробелов в законах.