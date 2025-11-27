Школы закрыты из-за смертельного вируса — в Великобритании тайно провели первые пандемические учения

Сценарий получил название Exercise Pegasus и моделировал ситуацию, в которой по миру распространяется]вирус, опасный для детей.

По данным британских медиа, в тренировке участвовали все ключевые госведомства, включая министров, структуры здравоохранения и правительства четырёх наций. Учения проходили в три этапа — в сентябре, октябре и ноябре.

В сценарии вспышка начиналась на фиктивном острове в Юго-Восточной Азии и затем доходила до Великобритании. Воображаемый вирус — вариант EV-D68, реального энтеровируса, который в жизни встречается редко, но способен вызывать тяжёлые осложнения у детей. В учебной версии он приводил к дыхательной недостаточности и в отдельных случаях — к параличу.

В рамках симуляции вводились закрытие школ, ограничения на поездки, масочный режим и даже организовывались протесты против соблюдения дистанции — чтобы проверить, как власти справятся с давлением общества и насколько быстро смогут принять решения.

Представитель правительства подчеркнул, что учения нужны для улучшения готовности и что результаты будут опубликованы в 2026 году.

По словам экспертов из Оксфорда, подобные тренировки теперь проходят и в других странах. И главный вопрос, который задают себе британские специалисты, звучит не «что делать, если всё повторится», а научились ли мы чему-то за последние четыре года.





