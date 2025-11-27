Пожар в Гонконге унес жизни 44 человек, почти 300 пропали без вести

Пожар был классифицирован как инцидент пятого — наивысшего уровня опасности, какого в Гонконге не происходило уже 17 лет. Пламя охватило семь из восьми высотных зданий комплекса, где расположено около 2000 квартир, по 32 этажа в каждом.

«Огнём были охвачены семь башен, и борьба с ним продолжается», — сообщили местные СМИ.

В тушении участвуют около 800 пожарных, однако огонь всё ещё не локализован.

В четверг полиция арестовала трёх руководителей компании, ответственных за стройплощадку, где находились пенопластовые плиты. Следствие считает, что они вместе с бамбуковыми лесами и защитной сеткой ускорили распространение пламени.