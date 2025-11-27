У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Ньюкаслская болезнь - это острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся нарушениями дыхания и пищеварения, расстройствами нервной системы и сепсисом. Сообщается, что контакт людей с инфицированными птицами (например на птицефабриках) может вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла в целом не представляет серьезной опасности для здоровья человека.

Дикие птицы являются естественным резервуаром для вируса. Домашние птицы могут заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Птицы также могут заразиться через загрязненный корм или предметы (обувь, одежда, оборудование), подвергшиеся воздействию вируса.

Как и в случае вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, при обнаружении болезни Ньюкасла все птицы и яйца на ферме уничтожаются. Вокруг хозяйства, пораженного болезнью Ньюкасла, устанавливаются зоны защиты и наблюдения радиусом три и десять километров, в пределах которых запрещается транспортировка живой птицы и продуктов птицеводства.