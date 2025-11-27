Арктика немеет: шум от судов заставил замолкнуть нарвалов

В Тасиуджаке, одном из ключевых арктических коридоров, гидрофоны фиксируют один и тот же сценарий: тихие щелчки нарвалов слышны до тех пор, пока не приближается грузовое судно. Затем начинается акустический обвал — гул двигателя, вибрации корпуса и миллионы пузырьков от пропеллера полностью перекрывают диапазон, в котором общаются киты.

Животные не пытаются адаптироваться.

Они просто замолкают.

Иннуиты заметили это первыми: нарвалы не только прекращают “разговаривать”, но и меняют поведение — уходят, замедляются, сбиваются с маршрута. По словам биологов, арктические виды особенно уязвимы: они эволюционировали в одном из самых тихих океанических регионов, где сильные звуки были исключением, а не нормой.

Последствия фиксируются уже сейчас:

• косатки теряют возможность охотиться — шум “глушит” их эхолокацию

• у североатлантических гладких китов стресс снижается только в периоды полной тишины

• ни один морской вид не демонстрирует устойчивость к хроническому шуму

Судовой шум — не побочный эффект. Это фактор, который меняет миграции, поведение и физиологию животных. И если трафик будет расти, Арктика станет не просто громче — она перестанет быть живой экосистемой для видов, зависящих от звука.