Мужчина три года выдавал себя за умершую мать

Мужчина носил парик, макияж, украшения и пытался имитировать голос женщины. Сотрудники муниципалитета заподозрили неладное, когда он пришёл продлить её удостоверение личности. По словам мэра, посетитель выглядел как пожилая женщина, но насторожили его шея, руки и манера говорить.

Сравнение фотографий подтвердило сомнения. Позже полиция обнаружила тело женщины в прачечной дома, где мужчина проживал. Следствие полагает, что она умерла в 2022 году, а сын всё это время продолжал получать её пенсию — речь идёт о тысячах евро незаконных выплат.

По данным итальянских СМИ, мужчина был безработным медбратом и жил на материнскую пенсию и доход от трёх квартир — около 53 тысяч евро в год. Расследование продолжается.