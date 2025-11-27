Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига прекращает бессрочные договора аренды квартир

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Рига планирует расторгнуть бессрочные договоры аренды муниципальных квартир и заключать их на пять лет, а это значит, что некоторым из существующим арендаторов придется получить помещения в собственность или уйти из них, сообщили агентству ЛЕТАв Рижской думе.

Рижская дума разработала новые правила заключения договоров аренды муниципальных жилых помещений. Новые правила определяют порядок и условия заключения договоров аренды помещений и условия отчуждения.

Правила распространяются на жилые помещения, сданные в аренду до начала приватизации жилья, до 25 июля 1995 года. Примерно 3 500 жилых помещений были сданы в аренду таким образом, и, согласно закону об отчуждении имущества публичного лица, арендаторы по-прежнему могут получить их в собственность.

В соответствии с прежней практикой с арендаторами заключались договоры на неограниченный срок.

До вступления в силу закона об аренде жилых помещений муниципалитет не имел юридической возможности в одностороннем порядке изменить или расторгнуть заключенные бессрочные договоры. В результате в условиях нехватки жилья самоуправление было связано бессрочными арендными отношениями с лицами, которые не имели права на помощь в решении жилищных проблем.

Теперь договоры будут заключаться сроком на пять лет. Это достаточный срок для того, чтобы арендатор мог сделать выбор - приобрести арендуемое жилье в установленном законодательством порядке, найти другое жилье или обратиться в самоуправление за помощью в решении жилищных проблем.

В то же время проект предусматривает сокращение срока договора в случаях, когда у нанимателя имеется задолженность по коммунальным платежам, в жилом помещении произведена незаконная перепланировка или техническое состояние жилого дома, в котором расположено помещение, не позволяет заключить долгосрочный договор найма.

Муниципалитет сможет использовать жилые помещения, которые арендаторы не приобретут в собственность до истечения срока договора аренды, для выполнения муниципальной функции по оказанию помощи жителям в решении жилищных вопросов.
 

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Новости Латвии 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

ЧП и криминал 17:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

