Золотое на синем: вкусно и весело репетируем праздники с Well Done Premium!

Чтобы порадовать своих клиентов в праздничный период очень качественными продуктами по доступным ценам, Maxima Latvija явила покупателям специальный ассортимент собственной торговой марки Well Done Premium. Этим все сказано!

В новую линейку входят продукты, необходимые как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Эти продукты легко заметить на полках: глубоко-синие, торжественно-праздничные упаковки с яркими золотистыми надписями на них...

Ассортимент Well Done Premium, доступный в магазинах, все расширяется: этот список дополняется различными мясными и молочными продуктами, бакалеей, замороженными товарами, а также кондитерскими изделиями.

Главный плюс новой линейки товаров: доступная цена по сравнению с другими аналогичными брендами является одним из преимуществ этой марки.

Как насчет фуа-гра с инжирным конфитюром?

Мы прошлись по магазину, изучили цену, кое-что продегустировали вслед за читателями, которые прислали нам письмо про новые продукты, в котором сообщалось: «Купила вчера паштет из утиной печенки с клюквой – Pīļu aknu pastēte ar dzērvenēm от Well Done Premium – 1.49 евро 150-граммовая пачка, очень вкусно – масса в бежевых и розовых переливах, не хуже французской фуа-гра...» В Maxima Latvija мы нашли такой паштет из утиной печени, но классический, без всяких добавок, классического изысканного вкуса и тоже за 1.49 евро за 150-граммовую пачку.

Чтобы наслаждаться фуа-гра, достаточно просто положить ее на хлеб -- деревенский или просто белый – но всегда поджаренный! Перед тем, как подать паштет на стол, его надо оставить на 10-20 минут при комнатной температуре, чтобы дать развиться аромату… Идеальным дополнением для фуа-гра служат луковый конфитюр или инжирное варенье, а также свежие фрукты и ягоды. Можно смело подавать с персиками, инжиром, абрикосами и малиной. Такое угощение – отличная идея для праздничного стола!

Продукты с трюфелем -- это по-королевски!

Грибочки трюфели -- один из самых легендарных и самых роскошных ингредиентов в кулинарии благодаря своему изысканному вкусу и редкости. Трюфели растут под землей, как правило, вокруг корней деревьев во влажных лесах. Их размеры варьируются -- от мелких, с орех, до величины кулака.

Трюфели можно выращивать искусственно, но это очень сложно. Метод предусматривает прививки молодых деревьев спорами гриба-трюфеля, а затем высадку этих деревьев в садах...

Хотя вкус и аромат трюфелей зависят от сорта, в целом они имеют узнаваемый грибной -- мускусный, дубовый, ореховый, земляной -- вкус. Черные трюфели дают шоколадные нотки, тогда как белые, чуть более острые на вкус, могут иметь легкую нотку чеснока или лука-шалота.

Если взять масло с трюфелями -- Sviests ar trifelēm 76%, Well Done Premium, 100g – 3.49 евро — и тонким слоем намазать на любой хлеб, то это супер-база под бутерброды для праздничного стола.

Нам показалось, что масло имеет аромат с оттенками фундука и свежескошенной травы. Такое масло идеально подойдет для соусов к пасте (макаронам), изысканных канапе, пышных омлетов по-французски. Каждое блюдо с этим маслом наполнится неповторимым пикантно-грибным ароматом, что и требуется для праздничного стола.

В Maxima Latvija обнаружен сыр с трюфелем, равиоли с трюфелем, твердокопченая колбаса с трюфелем, оливковое масло с трюфелем и даже трюфельный соус (традиционно используется итальянцами для заправки салатов, ризотто и пасты (1 чайная ложка на 4 порции), а также как финальный штрих для подачи пиццы …

Трюфельное оливковое масло Well Done Premium (5.99 евро за 250 граммов, что вполне адекватно цене деликатесного продукта) делает еду аппетитнее, оно бодрит блюдо своим редким ароматом, дополняет и усиливает его вкус. Можно сказать, что это такой беспроигрышный усилитель вкуса, проверено в веках.

Изюминки стола – пробуем и используем

На полках Maxima Latvija мы увидели луково-гранатовый чатни Well Done Premium (баночка 170 гр - 1.99 евро) – это же находка! Его можно подавать к горячим или холодным блюдам из мяса или рыбы. Также можно выложить на хлеб и предложить с бутербродами в качестве закуски.

Кстати, чатни — это целое семейство необычных соусов-закусок, приготовленных из различных ингредиентов с добавлением всевозможных специй и трав. Это изобретение Индии -- с ее умением находить неожиданные сочетания вкусов, которые сливаются в гастрономическую симфонию.

Еще одна интересная баночка -- Karamelizēti sīpoli Well Done Premium (2.49 евро – 200 граммов), это же просто то, что надо, чтобы побаловать гостей рождественским угощением. Вкуснейший карамелизированный лук можно просто есть с хлебом, он прекрасно подходит для бутербродов и итальянской брускетты, а также для пикантных пирогов. Такой лук станет хорошим дополнением к сырной тарелке и разнообразным паштетам.

Одно удовольствие, если у хозяйки есть инжирный джем (Vīģu džems, Well Done Premium —2.99 евро за 360 граммов). Можно приготовить небанальные и вкусные тосты. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите кусочки багета на противень и сбрызните оливковым маслом. Посыпьте солью и перцем и отправьте в духовку на 10-12 минут, пока не зарумянятся. Выньте из духовки и снова сбрызните оливковым маслом. Остудите, намажьте каким-нибудь острым сыром. После чего разрежьте кусок прошутто на 4 части (можно колбаску взять деликатесную) и выложите все это на каждый тост по 2 кусочка. А сверху сдобрите все инжирным джемом и... посыпьте перцем. Украсить можно, скажем, рукколой.

В ассортименте Well Done Premium – много всего, включая даже кексы-панеттоне, сдобренные цукатами и миндалем Панеттоне имеют характерную высокую куполообразную форму, сладковатый вкус и очень приятный аромат.

Одна из легенд, связанная с происхождением лакомства, гласит, что в XIII веке Тони, скромный помощник повара на кухне Лодовико Моро, придумал один из самых популярных куличей в Италии. Перед Рождеством шеф-повар семьи Сфорца сжег пирог, который был приготовлен для герцогского пиршества. Тогда Тони решил использовать кусочек опары, который он собирался оставить для своего собственного празднования. Он соединил его с мукой, яйцами, сахаром, изюмом и засахаренными фруктами, замешивая несколько раз, чтобы получить очень воздушное и объемное тесто. Результат имел огромный успех, и в честь изобретательного помощника повара Лодовико Моро назвал десерт «Пан де Тони».

Присмотритесь к продуктам Well Done Premium, они могут сделать Рождество особенно вкусным.

Подробный ассортимент на www.maxima.lv/premium. Возьмите с собой в магазин карту Paldies! Цены -- на 21 ноября.

