Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Мера наказания - три года лишения свободы условно плюс штраф в размере 200 тысяч рублей. Гособвинение ранее просило приговорить Тарасову к 3,5 года заключения условно с испытательным сроком в три года. Подсудимая признала вину.



Актрису задержали в московском аэропорту Домодедово 28 августа. В вейпе, который она привезла из Израиля, обнаружили масло гашиша массой 0,38 грамма.

В сентябре Тарасовой предъявили обвинение, после чего суд избрал актрисе запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Ей запретили пользоваться интернетом и выходить из дома ночью.

Аглая Тарасова — российская киноактриса. Наибольшую известность ей принесли главные роли в сериале "Интерны", фильмах «Лед» и «Холоп 2». Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. В 2022 году та высказалась против войны с Украиной.



