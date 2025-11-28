Неожиданный запрет: больница может не принять мать с грудным ребенком

В семье Райво Гжибовски трое детей, и младший появился на свет всего несколько недель назад. После операции у жены начались осложнения, и супруги вызвали неотложку. Мать кормила малыша грудью и просила взять его с собой, сообщает LSM.

Райво рассказывает: «Приехала бригада. И тут начались разногласия — они не знали, можно ли вообще брать ребёнка с собой. Фельдшер звонила главному врачу, и тот дал разрешение, что малыша всё-таки можно взять».

В Рижской Восточной клинической университетской больнице женщину приняли вместе с новорождённым. Ей выделили отдельное помещение, где она могла находиться с ребёнком, пока муж — вынужденный сначала позаботиться о двух старших детях — ехал в больницу.

Муж недоумевает: «Если мама с ребёнком, которого она кормит грудью, почему её нельзя сразу обследовать в больнице?»

Как объясняют в приёмном отделении, там есть очереди, особенно в сезон вирусов, и они не рассчитаны на длительное пребывание младенцев. Руководитель отделения неотложной медицины Алексей Вишняков поясняет: «Иногда бывает так, что мама с ребёнком одна и действительно не может сразу связаться с родственниками, которые могли бы присмотреть за младенцем. Тогда ребёнка привозят вместе с ней, но это исключение».

В таких случаях ребёнка разрешают привезти для кормления — для этого предусмотрены отдельные комнаты. Но чтобы мама могла пройти обследования, рядом должен быть человек, который сможет ухаживать за малышом.

В Университетской больнице имени Страдиня подчёркивают, что в первые недели жизни присутствие матери особенно важно. Но и там порой приходится отказывать — не хватает помещений. Бывает и так, что женщина по состоянию здоровья не может ухаживать за ребёнком. Ожидается, что ситуация улучшится после завершения строительства корпуса A2, где появится возможность принимать младенцев вместе с матерью.

«Есть отдельные случаи, когда мы идём навстречу, особенно пациенткам, которые рожали у нас, но понятно, что всех удовлетворить мы не можем. Пациентов много, и мы не можем обеспечить отдельное помещение, где мама была бы с малышом. Наша приоритетная задача — помочь женщине и лечить её, но, конечно, мы за то, чтобы такая возможность существовала», — говорит руководитель клиники женщины и ребёнка Майра Янсоне.

В Минздраве напоминают, что основная функция больниц — лечение, но необходимость улучшить порядок признают. Директор департамента медицинской помощи Санита Янка отмечает: «Нужно больше думать о случаях, когда мама одинока. У неё нет родственников или других людей, которые могли бы помочь. Бывали случаи, когда муж в командировке, и ребёнка просто не с кем оставить. Здесь нужно думать, как можно подключить социальную службу или другие службы, чтобы на время пребывания мамы в больнице было место, где ребёнка можно оставить. То же самое, если кто-то приезжает с животным. Ну ведь не будет больница принимать вместе с животным».

Минздрав заверяет, что порядок будут совершенствовать, но подчёркивает: если женщине требуется медицинская помощь и она не может заботиться о себе, ответственность за младенца в это время должны взять на себя её близкие.