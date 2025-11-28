Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Неожиданный запрет: больница может не принять мать с грудным ребенком

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 10:32

Важно 0 комментариев

У молодой мамы после кесарева сечения возникли осложнения, и её пришлось срочно везти в больницу, хотя дома оставался 19-дневный младенец. Женщина настаивала, чтобы взять малыша с собой, и в итоге ребёнка всё-таки доставили в приёмное отделение вместе с ней. Однако обследование матери началось только тогда, когда за младенцем приехал отец. Как признают медики, возможность пребывания мамы с новорождённым в стационаре — скорее исключение, чем обычная практика.

В семье Райво Гжибовски трое детей, и младший появился на свет всего несколько недель назад. После операции у жены начались осложнения, и супруги вызвали неотложку. Мать кормила малыша грудью и просила взять его с собой, сообщает LSM.

Райво рассказывает: «Приехала бригада. И тут начались разногласия — они не знали, можно ли вообще брать ребёнка с собой. Фельдшер звонила главному врачу, и тот дал разрешение, что малыша всё-таки можно взять».

В Рижской Восточной клинической университетской больнице женщину приняли вместе с новорождённым. Ей выделили отдельное помещение, где она могла находиться с ребёнком, пока муж — вынужденный сначала позаботиться о двух старших детях — ехал в больницу.

Муж недоумевает: «Если мама с ребёнком, которого она кормит грудью, почему её нельзя сразу обследовать в больнице?»

Как объясняют в приёмном отделении, там есть очереди, особенно в сезон вирусов, и они не рассчитаны на длительное пребывание младенцев. Руководитель отделения неотложной медицины Алексей Вишняков поясняет: «Иногда бывает так, что мама с ребёнком одна и действительно не может сразу связаться с родственниками, которые могли бы присмотреть за младенцем. Тогда ребёнка привозят вместе с ней, но это исключение».

В таких случаях ребёнка разрешают привезти для кормления — для этого предусмотрены отдельные комнаты. Но чтобы мама могла пройти обследования, рядом должен быть человек, который сможет ухаживать за малышом.

В Университетской больнице имени Страдиня подчёркивают, что в первые недели жизни присутствие матери особенно важно. Но и там порой приходится отказывать — не хватает помещений. Бывает и так, что женщина по состоянию здоровья не может ухаживать за ребёнком. Ожидается, что ситуация улучшится после завершения строительства корпуса A2, где появится возможность принимать младенцев вместе с матерью.

«Есть отдельные случаи, когда мы идём навстречу, особенно пациенткам, которые рожали у нас, но понятно, что всех удовлетворить мы не можем. Пациентов много, и мы не можем обеспечить отдельное помещение, где мама была бы с малышом. Наша приоритетная задача — помочь женщине и лечить её, но, конечно, мы за то, чтобы такая возможность существовала», — говорит руководитель клиники женщины и ребёнка Майра Янсоне.

В Минздраве напоминают, что основная функция больниц — лечение, но необходимость улучшить порядок признают. Директор департамента медицинской помощи Санита Янка отмечает: «Нужно больше думать о случаях, когда мама одинока. У неё нет родственников или других людей, которые могли бы помочь. Бывали случаи, когда муж в командировке, и ребёнка просто не с кем оставить. Здесь нужно думать, как можно подключить социальную службу или другие службы, чтобы на время пребывания мамы в больнице было место, где ребёнка можно оставить. То же самое, если кто-то приезжает с животным. Ну ведь не будет больница принимать вместе с животным».

Минздрав заверяет, что порядок будут совершенствовать, но подчёркивает: если женщине требуется медицинская помощь и она не может заботиться о себе, ответственность за младенца в это время должны взять на себя её близкие.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

