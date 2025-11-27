Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 21:18

TV24

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

"По моему мнению, говоря о защите Латвии и Балтии, мы слишком мало говорим о более широком контексте. Ясно, что Россия сейчас легко могла бы оккупировать большую часть Балтии, однако, даже если в худшем случае США, Турция и ряд других стран НАТО не поспешили бы на помощь, а скандинавские страны и Польша скорее всего не отошли бы в сторону, то возможно поднять цену за такое вторжение до неприемлемых для России уровней.

Уничтожение всей военной инфраструктуры Калининграда — легко осуществимо. Закрытие Датских проливов для российского нефтяного и другого экспорта — легко осуществимо и с разрушительными последствиями для России. Уничтожение российского Балтийского флота — легко осуществимо, инфраструктура Санкт-Петербурга в пределах досягаемости, не говоря о Пскове. Финская, польская, шведская, норвежская, датская авиация могла бы нанести значительный ущерб противовоздушной обороне противника, авиации, логистике, боевым возможностям. Контрудар по территории Калининграда вполне возможен, и я не рассматриваю более широкую картину, с перерезанием мурманской логистики и т. д.

Иными словами, даже без вовлечения США и Турции (но нигде не сказано, что они никак не вовлекутся) Балтийские государства с помощью Польши и Скандинавии смогли бы дать очень болезненный отпор, сделав вторжение в Балтию ещё одним стратегическим поражением России, даже если они оккупировали бы какой-то кусок земли или город, например в Латгалии. Но эта готовность, по-моему, должна быть чётче и детальнее обсуждена. Стратегическая коммуникация здесь очень важна как для внешней, так и для внутренней аудитории", - написал Лиепниекс.

"Надеяться на помощь соседей по региону стоит потому, что иначе мы окажемся в той же ситуации, что и Украина. Всем было бы выгодно, если бы Россия потеряла в этом конфликте как можно больше военных возможностей и преимуществ, тем самым лишив себя возможности атаковать других, сильных", - добавил она.

Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

