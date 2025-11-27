Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Manuprāt, runājot par Latvijas un Baltijas aizsardzību, pārāk maz runājam par plašāku kontekstu. Skaidrs, ka Krievija šobrīd viegli varētu okupēt lielu daļu Baltijas, taču, pat, ja sliktākajā gadījumā ASV, Turcija un virkne citu NATO valstu nesteigtos palīgā, tomēr, ja… — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) November 27, 2025

"По моему мнению, говоря о защите Латвии и Балтии, мы слишком мало говорим о более широком контексте. Ясно, что Россия сейчас легко могла бы оккупировать большую часть Балтии, однако, даже если в худшем случае США, Турция и ряд других стран НАТО не поспешили бы на помощь, а скандинавские страны и Польша скорее всего не отошли бы в сторону, то возможно поднять цену за такое вторжение до неприемлемых для России уровней.

Уничтожение всей военной инфраструктуры Калининграда — легко осуществимо. Закрытие Датских проливов для российского нефтяного и другого экспорта — легко осуществимо и с разрушительными последствиями для России. Уничтожение российского Балтийского флота — легко осуществимо, инфраструктура Санкт-Петербурга в пределах досягаемости, не говоря о Пскове. Финская, польская, шведская, норвежская, датская авиация могла бы нанести значительный ущерб противовоздушной обороне противника, авиации, логистике, боевым возможностям. Контрудар по территории Калининграда вполне возможен, и я не рассматриваю более широкую картину, с перерезанием мурманской логистики и т. д.

Иными словами, даже без вовлечения США и Турции (но нигде не сказано, что они никак не вовлекутся) Балтийские государства с помощью Польши и Скандинавии смогли бы дать очень болезненный отпор, сделав вторжение в Балтию ещё одним стратегическим поражением России, даже если они оккупировали бы какой-то кусок земли или город, например в Латгалии. Но эта готовность, по-моему, должна быть чётче и детальнее обсуждена. Стратегическая коммуникация здесь очень важна как для внешней, так и для внутренней аудитории", - написал Лиепниекс.

"Надеяться на помощь соседей по региону стоит потому, что иначе мы окажемся в той же ситуации, что и Украина. Всем было бы выгодно, если бы Россия потеряла в этом конфликте как можно больше военных возможностей и преимуществ, тем самым лишив себя возможности атаковать других, сильных", - добавил она.