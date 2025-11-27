Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

Президент Украины поблагодарил министра иностранных дел Латвии за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, благотворительную деятельность и продвижение Украинского государства в мире.

Со своей стороны Браже заявила, что высокая награда - это признание и благодарность Латвии и латвийскому обществу, которое с первого дня войны оказывало и продолжает оказывать Украине всяческую поддержку. Она отметила, что справедливое и прочное мирное урегулирование должно гарантировать сильную, суверенную и демократическую Украину, поэтому ослабление России и усиление поддержки Украины являются ключевыми элементами устойчивого мира.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что на Россию необходимо продолжать оказывать экономическое, военное, политическое и дипломатическое давление, чтобы не допустить возобновления агрессии против Украины. Она также заверила, что Латвия будет активно использовать площадку Совета Безопасности ООН, в том числе призывая нейтральные страны, глобальных партнеров и союзников делать больше для поддержки Украины.

В среду и четверг Браже находилась с рабочим визитом в Украине, в Киеве и Чернигове. Она встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, другими высокопоставленными должностными лицами, представителями Вооруженных сил Украины, военной промышленности, неправительственных организаций и латышской диаспоры в Украине.

В Украине она приняла участие в церемонии передачи бронетранспортеров "Patria 6x6" латвийского производства украинской армии.

Всего в этом году Украине были переданы все 42 обещанных Латвией бронетранспортера "Patria 6x6". Браже отметила, что в 2025 году общий объем военной помощи Латвии достигнет 0,3% от ВВП.

В Чернигове министр иностранных дел Латвии открыла детское отделение Черниговской районной больницы и Черниговское региональное отделение Центра защиты прав человека Уполномоченного по правам человека Украины. В реконструкцию обоих объектов Латвия вложила 612 075 евро.

С представителями украинских антикоррупционных организаций министр иностранных дел обсудила ход реформ в Украине, укрепление верховенства закона и борьбу с коррупцией, а также продвижение Украины к Европейскому союзу.