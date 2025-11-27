Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 20:30

Twitter/X

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

Президент Украины поблагодарил министра иностранных дел Латвии за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, благотворительную деятельность и продвижение Украинского государства в мире.

Со своей стороны Браже заявила, что высокая награда - это признание и благодарность Латвии и латвийскому обществу, которое с первого дня войны оказывало и продолжает оказывать Украине всяческую поддержку. Она отметила, что справедливое и прочное мирное урегулирование должно гарантировать сильную, суверенную и демократическую Украину, поэтому ослабление России и усиление поддержки Украины являются ключевыми элементами устойчивого мира.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что на Россию необходимо продолжать оказывать экономическое, военное, политическое и дипломатическое давление, чтобы не допустить возобновления агрессии против Украины. Она также заверила, что Латвия будет активно использовать площадку Совета Безопасности ООН, в том числе призывая нейтральные страны, глобальных партнеров и союзников делать больше для поддержки Украины.

В среду и четверг Браже находилась с рабочим визитом в Украине, в Киеве и Чернигове. Она встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, другими высокопоставленными должностными лицами, представителями Вооруженных сил Украины, военной промышленности, неправительственных организаций и латышской диаспоры в Украине.

В Украине она приняла участие в церемонии передачи бронетранспортеров "Patria 6x6" латвийского производства украинской армии.

Всего в этом году Украине были переданы все 42 обещанных Латвией бронетранспортера "Patria 6x6". Браже отметила, что в 2025 году общий объем военной помощи Латвии достигнет 0,3% от ВВП.

В Чернигове министр иностранных дел Латвии открыла детское отделение Черниговской районной больницы и Черниговское региональное отделение Центра защиты прав человека Уполномоченного по правам человека Украины. В реконструкцию обоих объектов Латвия вложила 612 075 евро.

С представителями украинских антикоррупционных организаций министр иностранных дел обсудила ход реформ в Украине, укрепление верховенства закона и борьбу с коррупцией, а также продвижение Украины к Европейскому союзу.

Главные новости

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)
Важно

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?
Важно

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Обновлено: 23:30 27.11.2025
Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

