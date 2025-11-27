Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Ранее Сергей Лавров утратил статус главы российской делегации на саммите стран "большой двадцатки" (G20). На этот форум президент РФ Владимир Путин направил заместителя руководителя администрации Кремля Максима Орешкина. Не поехал Лавров и на саммит АСЕАН в Малайзии: там Россию представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

Последствия отмены саммита Путина и Трампа

По данным агентства Reuters, Лавров почти перестал появляться на крупных международных мероприятиях после того, как президент США Дональд Трамп отменил свой саммит с Путиным по Украине в Будапеште. Вслед за этим США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - впервые после возвращения Трампа в Белый дом.

Встреча в верхах в Будапеште была отменена после телефонного разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября, в ходе которого обсуждались условия саммита. Собеседники агентства утверждали, что отказаться от переговоров Трамп решил по совету Рубио: Лавров якобы выдвинул ультимативные требования по Украине.

С тех пор, как признал сам Лавров, госсекретарь США больше с ним не связывался. Глава российской дипломатии также не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, где обсуждались возможные ядерные испытания, и не участвовал в российско-казахстанских переговорах в Москве 12 ноября.

Путин: "Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал"

Между тем Владимир Путин категорически отрицает, что после срыва его саммита с Трампом Сергей Лавров оказался в немилости. "Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал. У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Он готовится ко встрече с американскими партнерами", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек 27 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее тоже утверждал, что с Лавровым "все нормально". Сам глава МИД РФ объяснил отмену саммита "подковерными докладами", которые якобы были переданы Трампу, и заявил, что не знает, "откуда и от кого они взялись".