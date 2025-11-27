Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

© Deutsche Welle 27 ноября, 2025 21:47

0 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Ранее Сергей Лавров утратил статус главы российской делегации на саммите стран "большой двадцатки" (G20). На этот форум президент РФ Владимир Путин направил заместителя руководителя администрации Кремля Максима Орешкина. Не поехал Лавров и на саммит АСЕАН в Малайзии: там Россию представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

Последствия отмены саммита Путина и Трампа

По данным агентства Reuters, Лавров почти перестал появляться на крупных международных мероприятиях после того, как президент США Дональд Трамп отменил свой саммит с Путиным по Украине в Будапеште. Вслед за этим США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - впервые после возвращения Трампа в Белый дом.

Встреча в верхах в Будапеште была отменена после телефонного разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября, в ходе которого обсуждались условия саммита. Собеседники агентства утверждали, что отказаться от переговоров Трамп решил по совету Рубио: Лавров якобы выдвинул ультимативные требования по Украине.

С тех пор, как признал сам Лавров, госсекретарь США больше с ним не связывался. Глава российской дипломатии также не присутствовал на заседании Совета безопасности России 5 ноября, где обсуждались возможные ядерные испытания, и не участвовал в российско-казахстанских переговорах в Москве 12 ноября.

Путин: "Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал"

Между тем Владимир Путин категорически отрицает, что после срыва его саммита с Трампом Сергей Лавров оказался в немилости. "Чушь какая. Ни в какую опалу Лавров не попал. У него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Он готовится ко встрече с американскими партнерами", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек 27 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее тоже утверждал, что с Лавровым "все нормально". Сам глава МИД РФ объяснил отмену саммита "подковерными докладами", которые якобы были переданы Трампу, и заявил, что не знает, "откуда и от кого они взялись".

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

21:18

0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Читать

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

21:04

0 комментариев

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

Читать

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

20:38

0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Читать

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

20:30

0 комментариев

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

Читать

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

20:20

0 комментариев

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Читать

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

20:18

0 комментариев

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

Читать