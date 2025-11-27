А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

До сих пор на службу призывали и молодых людей с недостаточным знанием языка, что мешало эффективному проведению обучения.

В Департаменте оборонных ресурсов (KRA) пояснили ERR, что введение требования необходимо, поскольку обучение срочников проходит на эстонском языке, а в процессе используется все более сложное вооружение, системы связи и специализированная терминология.

"Человек, владеющий языком ниже уровня B1, не способен в достаточной мере понимать команды и учебный материал, что мешает успешному прохождению качественной военной подготовки", – сказала руководитель коммуникаций KRA Дайси Желизко-Каск.

В Силах обороны добавили, что около пятой части призывников не владеют государственным языком на уровне, достаточном для участия в обучении и выполнении служебных задач. Поэтому Силам обороны приходится проводить для них языковые занятия за счет времени военной подготовки.

"Прохождение курсов эстонского языка отнимает время от военной подготовки, поскольку срочник тратит часть службы на изучение языка, а не на получение профильных навыков и выполнение задач. В то же время языковое обучение необходимо для обеспечения его результативного и безопасного прохождения службы", – отметили в пресс-службе Сил обороны.

Полковник Кюннапуу: не надо рассматривать службу в армии как возможность выучить язык

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что изменение касается в основном тех призывников, которые не окончили гимназию. "Если молодой человек учился в гимназии, он получил как минимум 60% обучения на эстонском языке, что обеспечивает уровень B1", – отметил он.

"Силам обороны необходимо обеспечивать обучение всем на одинаковом уровне, и это затруднительно, если часть молодых людей не понимает эстонского языка и не может полноценно участвовать в подготовке", – добавил Певкур.

Желизко-Каск напомнила, что если у человека нет уровня B1, его не зачисляют в резерв, но он остается призывником до 27 лет включительно. Если он успевает выучить язык до требуемого уровня, его призывают на службу. Если нет – его автоматически зачисляют в резерв после достижения 28 лет.

Также будет отменено организованное Силами обороны языковое обучение.

С 2019 года армия предоставляла дополнительные занятия по эстонскому языку срочникам с недостаточными знаниями. В прошлом году такой курс прошли 400 солдат. Ежегодно на обучение эстонскому языку Силы обороны тратят около 50 000 евро.

"Если в будущем в армию будут поступать призывники с уровнем владения языком минимум B1, необходимость в таком формате языкового обучения отпадет", – сказала Желизко-Каск.

Информацию о владении языком KRA получает из баз данных Департамента по делам образования и молодежи.

Изменение вступит в силу после подписания закона президентом.

Согласно общеевропейским языковым стандартам, человек с уровнем B1 понимает основную мысль и ключевые детали в регулярно встречающихся темах повседневной жизни, способен следить за короткой прямой речью на знакомую тему при четком произношении и литературном языке. Он понимает основное содержание и более длинных высказываний, если говорят медленно. При этом время от времени ему нужно повторение или возможность переспросить.