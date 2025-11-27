Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

27 ноября, 2025 20:20

Важно 0 комментариев

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

До сих пор на службу призывали и молодых людей с недостаточным знанием языка, что мешало эффективному проведению обучения.

В Департаменте оборонных ресурсов (KRA) пояснили ERR, что введение требования необходимо, поскольку обучение срочников проходит на эстонском языке, а в процессе используется все более сложное вооружение, системы связи и специализированная терминология.

"Человек, владеющий языком ниже уровня B1, не способен в достаточной мере понимать команды и учебный материал, что мешает успешному прохождению качественной военной подготовки", – сказала руководитель коммуникаций KRA Дайси Желизко-Каск.

В Силах обороны добавили, что около пятой части призывников не владеют государственным языком на уровне, достаточном для участия в обучении и выполнении служебных задач. Поэтому Силам обороны приходится проводить для них языковые занятия за счет времени военной подготовки.

"Прохождение курсов эстонского языка отнимает время от военной подготовки, поскольку срочник тратит часть службы на изучение языка, а не на получение профильных навыков и выполнение задач. В то же время языковое обучение необходимо для обеспечения его результативного и безопасного прохождения службы", – отметили в пресс-службе Сил обороны.

Полковник Кюннапуу: не надо рассматривать службу в армии как возможность выучить язык
Министр обороны Ханно Певкур заявил, что изменение касается в основном тех призывников, которые не окончили гимназию. "Если молодой человек учился в гимназии, он получил как минимум 60% обучения на эстонском языке, что обеспечивает уровень B1", – отметил он.

"Силам обороны необходимо обеспечивать обучение всем на одинаковом уровне, и это затруднительно, если часть молодых людей не понимает эстонского языка и не может полноценно участвовать в подготовке", – добавил Певкур.

Желизко-Каск напомнила, что если у человека нет уровня B1, его не зачисляют в резерв, но он остается призывником до 27 лет включительно. Если он успевает выучить язык до требуемого уровня, его призывают на службу. Если нет – его автоматически зачисляют в резерв после достижения 28 лет.

Также будет отменено организованное Силами обороны языковое обучение.

С 2019 года армия предоставляла дополнительные занятия по эстонскому языку срочникам с недостаточными знаниями. В прошлом году такой курс прошли 400 солдат. Ежегодно на обучение эстонскому языку Силы обороны тратят около 50 000 евро.

"Если в будущем в армию будут поступать призывники с уровнем владения языком минимум B1, необходимость в таком формате языкового обучения отпадет", – сказала Желизко-Каск.

Информацию о владении языком KRA получает из баз данных Департамента по делам образования и молодежи.

Изменение вступит в силу после подписания закона президентом.

Согласно общеевропейским языковым стандартам, человек с уровнем B1 понимает основную мысль и ключевые детали в регулярно встречающихся темах повседневной жизни, способен следить за короткой прямой речью на знакомую тему при четком произношении и литературном языке. Он понимает основное содержание и более длинных высказываний, если говорят медленно. При этом время от времени ему нужно повторение или возможность переспросить.

Главные новости

Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает
Важно

Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины
Важно

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?
Важно

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

21:47

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Загрузка

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

21:18

Важно 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

21:04

Новости Латвии 0 комментариев

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

20:38

Новости Латвии 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

20:30

Важно 0 комментариев

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

20:18

Важно 0 комментариев

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

