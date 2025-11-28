По словам Бутанса, сейчас необходимо прислушиваться к Национальным вооружённым силам, поскольку их заявление — беспрецедентное. Как это сообщение, так и выводы зарубежных аналитиков полностью совпадают и указывают на необходимость демонтажа путей и насыпей.

Он предупреждает, что ожидается серьёзная реакция: «Мы столкнёмся с интересами отдельных олигархов. Те, чьи бизнесы завязаны на портах и восточном соседстве, могут активно противодействовать», — отмечает Бутанс.

Он напоминает, что похожая ситуация уже возникала в Латвии, когда страна отказалась от российского газа: «Многие утверждали, что это невозможно, но мы справились. Думаю, в этом случае будет так же», — добавляет он.

Как сообщает агентство LETA, министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) заявил в интервью LTV «Rīta panorāma», что при оценке будущего железных дорог на восточной границе приоритет будет отдан интересам безопасности.

По его словам, сейчас эти пути могут продолжать использоваться для грузоперевозок, но если требования безопасности укажут на необходимость их демонтажа, то решающим фактором станет именно безопасность.

Министр подчеркнул, что обсуждение этого вопроса относится к конфиденциальной информации, одновременно отметив, что оценивается возможность оперативного демонтажа путей при необходимости.

Как сообщалось ранее, исследователь международных отношений и обороны Колин Смит в интервью LETA призвал снести как минимум те российские ширококолейные пути восточнее Даугавпилса, которые не используются. По его мнению, отсутствие этих железнодорожных линий существенно осложнит России возможность осуществить какое-либо вторжение в Латвию.