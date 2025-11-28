В Канаде мужчина украл автобус и… поехал по маршруту!

По данным полиции, мужчина подбирал пассажиров, высаживал людей на нужных остановках и даже принимал оплату за проезд как настоящий водитель. Несколько пассажиров позже признались, что поездка показалась «подозрительно нормальной». Один из очевидцев рассказал, что «водитель» даже отказал пассажиру с просроченным проездным.

Автобус заметили настоящие водители компании и сообщили в полицию. Патрульные аккуратно сопровождали транспорт и остановили его без каких-либо инцидентов. Мужчина не сопротивлялся.

В полиции только развели руками: ситуация была серьёзной, но злоумышленник «удивительно хорошо справился со своими обязанностями». Никто не пострадал.