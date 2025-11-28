Вы уже «переобулись»? Езда зимой на летних шинах крайне опасна

Из-за мороза на дороге может появиться тонкая ледяная плёнка, которая ухудшает сцепление колёс и увеличивает тормозной путь, что повышает вероятность аварий. Зимние шины разработаны именно для таких условий — они обеспечивают лучшую устойчивость транспорта.

Полиция призывает водителей не рисковать безопасностью своей и окружающих.

Зимние шины должны иметь символ «гора со снежинкой» (3PMSF), подтверждающий, что они соответствуют зимним стандартам. Также важно следить за глубиной протектора. Минимально допустимая глубина с 1 декабря по 1 марта составляет:

4 мм — для легковых автомобилей до 3500 кг;

3 мм — для автобусов;

2 мм — для грузового транспорта свыше 3500 кг;

1,6 мм — для прицепов.

Полиция также напоминает, что скользкие дороги опасны не только для водителей, но и для пешеходов. Людям следует переходить улицу только в установленных местах, учитывать увеличенный тормозной путь автомобилей и убедиться, что водитель успевает заметить их и затормозить.