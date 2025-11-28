Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вы уже «переобулись»? Езда зимой на летних шинах крайне опасна

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 10:16

Новости Латвии

Государственная полиция напомнила водителям и пешеходам о важном: в зимний период движение без зимних шин становится особенно рискованным. Хотя обязательное требование использовать зимние шины вступает в силу только с 1 декабря, погода уже сделала дороги скользкими, поэтому всем участникам движения нужно быть особенно внимательными.

Из-за мороза на дороге может появиться тонкая ледяная плёнка, которая ухудшает сцепление колёс и увеличивает тормозной путь, что повышает вероятность аварий. Зимние шины разработаны именно для таких условий — они обеспечивают лучшую устойчивость транспорта.

Полиция призывает водителей не рисковать безопасностью своей и окружающих.

Зимние шины должны иметь символ «гора со снежинкой» (3PMSF), подтверждающий, что они соответствуют зимним стандартам. Также важно следить за глубиной протектора. Минимально допустимая глубина с 1 декабря по 1 марта составляет:

4 мм — для легковых автомобилей до 3500 кг;
3 мм — для автобусов;
2 мм — для грузового транспорта свыше 3500 кг;
1,6 мм — для прицепов.
Полиция также напоминает, что скользкие дороги опасны не только для водителей, но и для пешеходов. Людям следует переходить улицу только в установленных местах, учитывать увеличенный тормозной путь автомобилей и убедиться, что водитель успевает заметить их и затормозить.

Главные новости

Олигархи будут против! Откажемся от бизнеса ради безопасности: депутат Сейма
Важно

Олигархи будут против! Откажемся от бизнеса ради безопасности: депутат Сейма (1)

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Мужчина погиб прямо на улице: трагедия в Пурвциемсе
Важно

Мужчина погиб прямо на улице: трагедия в Пурвциемсе

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Важно 11:06

Важно

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Стабильности! 11:06

Стабильности!

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии

Важно 11:02

Важно

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

Важно 10:47

Важно

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

Важно 10:43

Важно

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Выбор редакции 10:39

Выбор редакции

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

