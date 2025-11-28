Директор аналитического центра Northern Europe Policy Centre, бывший министр обороны Артис Пабрикс считает:

«Нет сомнений, и международные наблюдатели это признают: уровень коррупции в Украине всегда был высоким. Учитывая российское вторжение, которое угрожает не только Украине, но и всему Западу, особенно Европе, ясно, что нам нужно расставлять приоритеты: мы должны не только помогать бороться с коррупцией, но и продолжать оказывать Украине военную поддержку».

Пабрикс, не веря в совпадения, считает, что появление этого коррупционного скандала в публичном пространстве произошло именно тогда, когда был опубликован так называемый мирный план Вашингтона и Москвы (план Виткофа и Дмитриева):

«Это был дополнительный инструмент давления, чтобы заставить Украину капитулировать. Коррупция, к сожалению, будет, но мы не можем терять стратегическую цель — не допустить реализации российских имперских амбиций».

Однако некоторые страны могут сказать: мы даём деньги, предоставляем вооружение, а вы, украинцы, их воруете — поэтому мы больше вас финансировать не будем. «Именно это и является целью Москвы — и у неё есть для этого основания», — говорит Пабрикс. — «Это выгодно врагам Украины, чтобы говорить об этом вслух. Пока российская агрессия не остановлена, мы должны находить способы делать хорошее дело и одновременно бороться с нецелевым использованием средств. Наши возможности влиять на внутренние дела других стран ограничены, но мы можем следить за тем, куда идут деньги. Я участвую в благотворительном фонде, который собирает средства для Украины. Для меня важно получать отчёты из Украины, что средства использованы по назначению. Для этого у нас есть посольства и атташе, которые обязаны отслеживать, куда уходят деньги».

Пабриксу не нравится, как западные медиа снова и снова продвигают тему «мирного плана»:

«Но если мы навязываем Украине такой “мирный план”, который угрожает всей Европе, прежде всего странам, находящимся ближе к России, — это план, направленный против интересов нас всех. А Москва может навязать его только при наличии сторонников на Западе».

Это уголовное дело в Украине началось с момента, когда продвигались поправки в закон, лишающие антикоррупционные органы независимости. После протестов граждан независимость была восстановлена. Расследование продолжалось, и в понедельник дело вышло на поверхность — прошли массовые обыски в компании «Энергоатом». Это государственная компания, управляющая всеми атомными электростанциями Украины, её годовой оборот превышает четыре миллиарда евро.

Антикоррупционерам удалось собрать доказательства, что группа лиц обогащалась за счёт «Энергоатома», требуя взятки от предпринимателей, участвующих в тендерах. Чтобы компания получила деньги от «Энергоатома», требовалось заплатить 10–15% «отката», который участники схемы затем делили между собой.

Детектив НАБУ Александр Абакумов рассказал: «Мы расследуем обстоятельства побега Миндича. Детально анализируем, кто и как ему помог, и всё это будет оценено должным образом. Нам крайне неприятно, что он, скорее всего, узнал о предстоящих обысках и покинул Украину. Но мы сделаем всё, чтобы вернуть его».

Украинские медиа сообщали, что Миндич не смог бы так быстро покинуть Украину без помощи — вероятно, его поддержали либо представители власти, либо сотрудники правоохранительных органов. Наблюдатели отмечают, что сейчас в Украине наблюдается острейшее противостояние между антикоррупционными структурами, Службой безопасности Украины и другими ведомствами. Особенно циничным и мерзким этот скандал делает тот факт, что деньги, разворованные в ходе коррупционных схем, были предназначены для обороны Украины от российской агрессии.

«В Украине время от времени возникают коррупционные скандалы», — говорит депутат Сейма, заместитель председателя Национальной комиссии безопасности Янс Домбрава (NA). — «Это одна из проблем постсоветского пространства — не все люди честны. Но важно, что такие дела не замалчиваются. Если коррупция вскрывается и виновные привлекаются к ответственности — это позитивный признак очищения. Конечно, хотелось бы, чтобы таких случаев не было вовсе».

Домбрава считает, что этот скандал крайне выгоден Москве: «Коррупция — один из методов работы спецслужб разных стран. Это инструмент, позволяющий компрометировать людей, особенно тех, кто связан с зарубежными партнёрами, и склонять их к сотрудничеству. Думаю, что уровень коррупции в России куда выше, чем в других странах, но там он скрывается режимом».

Бывший премьер-министр, депутат Сейма Марис Кучинскис (AS) отмечает: «Я смотрю на эту ситуацию положительно в том плане, что украинские антикоррупционные органы смогли провести операцию такого масштаба. В своё время мы тоже пострадали за то, что разоблачили коррупцию. Надеюсь, этот случай оставит след в Украине на будущее. Нужно учитывать, что скандал крайне выгоден Москве. Украинские медиа даже называют это реальной причиной, почему летом Зеленский продвигал законопроект, лишающий антикоррупционные органы независимости».

После протестов независимость антикоррупционных органов была восстановлена, и они продолжили работу. В понедельник уголовное дело вновь громко заявило о себе множественными обысками в «Энергоатоме».