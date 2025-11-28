Украина не подпишет мир в обмен на отказ от территорий: глава офиса Зеленского

По его словам, Киев готов обсуждать только то, где может пройдет линия, разграничивающая территории, которые контролируют воюющие стороны. «И это то, что нам нужно сделать», — добавил глава офиса Зеленского.

До этого США предложили мирный план, в котором Крым, Луганск и Донецк де-факто признаются российскими, а боевые действия в Запорожской и Херсонской областях должны быть заморожены по линии соприкосновения. При этом предполагалось, что Украина выведет свою армию из неоккупированной части Донецкой области, которую объявят нейтральной демилитаризованной буферной зоной и передадут под российский контроль.

После этого состоялись переговоры между США и Украиной в Женеве, на которых Киев отверг территориальные уступки и еще два пункта мирного плана: сокращение армии до 600 тыс. военнослужащих и отказ от вступления в НАТО. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по поводу условий завершения войны.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отказался прекращать войну до тех пор, пока украинская армия не уйдет с территории всего Донбасса. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — отметил Путин. Он также в очередной раз подчеркнул, что подписание мирного соглашения с Украиной на данный момент «невозможно», поскольку, по его словам, в условиях военного положения украинский президент не может продлевать свои полномочия. Официально президентский срок Зеленского закончился в мае 2024 года, но он остается у власти в силу военного положения, которое продлевается каждые полгода.