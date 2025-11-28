Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украина не подпишет мир в обмен на отказ от территорий: глава офиса Зеленского

28 ноября, 2025 09:27

Пока Владимир Зеленский остается президентом Украины, он не согласится отказаться от захваченных Россией территорий в обмен на мир, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. «Никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию. Он (Зеленский. — ТМТ) не подпишет документ об уступке территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», — сказал Ермак в интервью The Atlantic.

По его словам, Киев готов обсуждать только то, где может пройдет линия, разграничивающая территории, которые контролируют воюющие стороны. «И это то, что нам нужно сделать», — добавил глава офиса Зеленского.

До этого США предложили мирный план, в котором Крым, Луганск и Донецк де-факто признаются российскими, а боевые действия в Запорожской и Херсонской областях должны быть заморожены по линии соприкосновения. При этом предполагалось, что Украина выведет свою армию из неоккупированной части Донецкой области, которую объявят нейтральной демилитаризованной буферной зоной и передадут под российский контроль.

После этого состоялись переговоры между США и Украиной в Женеве, на которых Киев отверг территориальные уступки и еще два пункта мирного плана: сокращение армии до 600 тыс. военнослужащих и отказ от вступления в НАТО. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по поводу условий завершения войны.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отказался прекращать войну до тех пор, пока украинская армия не уйдет с территории всего Донбасса. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — отметил Путин. Он также в очередной раз подчеркнул, что подписание мирного соглашения с Украиной на данный момент «невозможно», поскольку, по его словам, в условиях военного положения украинский президент не может продлевать свои полномочия. Официально президентский срок Зеленского закончился в мае 2024 года, но он остается у власти в силу военного положения, которое продлевается каждые полгода.

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

