Каспаров: будет ли НАТО стрелять, если российские войска пересекут границу Латвии?

НАТО слишком долго обдумывает любые действия России и тем самым фактически помогает реализовать планы российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил известный шахматист и политик Гарри Каспаров во время ежегодного Международного форума по безопасности в Галифаксе, Канада.

По его словам, Европейский союз и НАТО обладают большой военной мощью, но неизвестно, готовы ли западные вооруженные силы на самом деле сражаться с российской армией, если вдруг разразится новая война.

«То, что здесь происходит, — это спектакль, о котором Путин даже не мог мечтать. Никаких прямых ответов. Вопрос не в том, сколько оружия у НАТО. Вопрос в том, готовы ли вы сражаться и умирать.

Удивительно – у вас в Латвии есть канадская бригада. Каков приказ этой бригаде – будут ли они стрелять, если русские пересекут границу? Мы знаем ответ – обсуждение займет вечность. Я не получил ответа...», – возмутился политик.

Каспаров подчеркнул, что Украина уже четыре года защищает Европу от агрессии России, но ее хотят заставить подписать новый «мирный» план США, который на самом деле навредит ей и лишит Украину укреплений в Донбассе, которые «защищают Европу».

«Я не могу понять, как можно серьезно обсуждать «мирный» план по прекращению войны России против Украины, заключенный деловым партнером Трампа... Это циничная сделка, цель которой — обогатить семью Трампа за счет Украины. Как можно говорить о том, что Украина должна отказаться от линий обороны, которые спасают Европу?

Сегодня НАТО — это фикция! В настоящее время этого альянса не существует. Украина каждый день проливает кровь, а НАТО только консультирует. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше... Киев уже четыре года борется за Европу. НАТО должна была защищать Европу от агрессии России. Но сейчас только Украина защищает Европу. Мы обязаны Киеву всем, что у нас есть», – сказал Каспаров.

Он предупредил, что диктатор В. Путин сможет реализовать все свои агрессивные планы, если Киев будет вынужден подписать новый «мирный» план, подготовленный администрацией Дональда Трампа: «Путин доволен происходящим. Он уже сражается с помощью наемников из Северной Кореи, Кубы и Африки. Только из-за Украины Путин еще не реализовал свою мечту о восстановлении Российской империи. Но если Киев будет вынужден принять новый «мирный» план Трампа, нет сомнений, что Путин достигнет своей цели. Остальные будут европейские страны, но они не готовы сражаться».