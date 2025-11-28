Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каспаров: будет ли НАТО стрелять, если российские войска пересекут границу Латвии?

Neatkarīgā Rīta Avīze 28 ноября, 2025 10:01

Важно 0 комментариев

«Путин аплодирует происходящему», — резко раскритиковал позицию НАТО по вопросу Украины представитель российской оппозиции Гарри Каспаров. Он напомнил, что Украина уже четыре года защищает Европу от агрессии России и вместо сильной помощи от Трампа получила «циничную сделку», сообщает "Неаткарига" со ссылкой на «tv3.lt».

НАТО слишком долго обдумывает любые действия России и тем самым фактически помогает реализовать планы российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил известный шахматист и политик Гарри Каспаров во время ежегодного Международного форума по безопасности в Галифаксе, Канада.

По его словам, Европейский союз и НАТО обладают большой военной мощью, но неизвестно, готовы ли западные вооруженные силы на самом деле сражаться с российской армией, если вдруг разразится новая война.

«То, что здесь происходит, — это спектакль, о котором Путин даже не мог мечтать. Никаких прямых ответов. Вопрос не в том, сколько оружия у НАТО. Вопрос в том, готовы ли вы сражаться и умирать.

Удивительно – у вас в Латвии есть канадская бригада. Каков приказ этой бригаде – будут ли они стрелять, если русские пересекут границу? Мы знаем ответ – обсуждение займет вечность. Я не получил ответа...», – возмутился политик.

Каспаров подчеркнул, что Украина уже четыре года защищает Европу от агрессии России, но ее хотят заставить подписать новый «мирный» план США, который на самом деле навредит ей и лишит Украину укреплений в Донбассе, которые «защищают Европу».

«Я не могу понять, как можно серьезно обсуждать «мирный» план по прекращению войны России против Украины, заключенный деловым партнером Трампа... Это циничная сделка, цель которой — обогатить семью Трампа за счет Украины. Как можно говорить о том, что Украина должна отказаться от линий обороны, которые спасают Европу?

Сегодня НАТО — это фикция! В настоящее время этого альянса не существует. Украина каждый день проливает кровь, а НАТО только консультирует. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше... Киев уже четыре года борется за Европу. НАТО должна была защищать Европу от агрессии России. Но сейчас только Украина защищает Европу. Мы обязаны Киеву всем, что у нас есть», – сказал Каспаров.

Он предупредил, что диктатор В. Путин сможет реализовать все свои агрессивные планы, если Киев будет вынужден подписать новый «мирный» план, подготовленный администрацией Дональда Трампа: «Путин доволен происходящим. Он уже сражается с помощью наемников из Северной Кореи, Кубы и Африки. Только из-за Украины Путин еще не реализовал свою мечту о восстановлении Российской империи. Но если Киев будет вынужден принять новый «мирный» план Трампа, нет сомнений, что Путин достигнет своей цели. Остальные будут европейские страны, но они не готовы сражаться».

Есть вопросы к муниципальным службам? Рижане смогут позвонить по короткому номеру

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

«В ад тоже надо доехать»: министр объяснил зачем нужны рейсы в Россию

Важно 11:06

Важно 0 комментариев

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Стабильности! 11:06

Стабильности! 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Рука Москвы заметна в коррупционном скандале в Украине: мнения в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

Бельгия упорно отказывается конфисковать российские миллиарды для Украины: Politico

Важно 10:47

Важно 0 комментариев

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

Этот тренд опасен для здоровья: Неймане осудила «чудеса» от инфлюенсеров

Важно 10:43

Важно 0 комментариев

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Выбор редакции 10:39

Выбор редакции 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

