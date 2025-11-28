Нью-Йорк уходит под воду: новый отчёт показал, что город реально тонет

Главная причина — колоссальный вес небоскрёбов Нью-Йорка. Подпочва постепенно уплотняется, и это усиливает эффект уже растущего уровня моря. С 1950 года уровень воды вокруг города поднялся примерно на 22 сантиметра.

Учёные предупреждают, что сочетание трёх факторов — проседание почвы, повышение уровня океана и более мощные ураганы — делает риск крупных наводнений куда выше, чем раньше. Повторяющиеся затопления могут корродировать сталь, ослаблять конструкции и создавать угрозу для 8,4 миллиона жителей.

Специалисты призывают городские власти ускорить защитные проекты, иначе будущие штормы могут оказаться куда опаснее.