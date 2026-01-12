Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Редакция PRESS 12 января, 2026 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

В прошлом году премии по результатам работы в 2024 году были выплачены всем сотрудникам, проработавшим в министерстве более одного года. В то же время другие премии, учитывающие личный вклад каждого сотрудника в достижение целей министерства, были выплачены очень ограниченному числу сотрудников министерства, отмечает Минблаг.

Из 246 000 евро 15 000 евро в виде денежных премий были выплачены сотрудникам, которые за вклад в достижение целей министерства получили награды Кабинета министров или министра. Наибольшая выплата в размере месячной заработной платы была выплачена сотруднику, получившему благодарность Кабинета министров.

Также в сумму 46 000 евро вошли надбавки за значительный вклад в достижение стратегических целей министерства.

В свою очередь, 186 000 евро было выплачено в виде премий по оценке результатов работы в 2024 году. Их размер зависел от индивидуальной оценки каждого сотрудника.

