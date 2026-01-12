Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы в шоке: в Рижском заливе задумали фермы по выращиванию форели

12 января, 2026

В Рижском заливе у Рои и Мерсрагса латвийские, датские и японские предприниматели планируют выращивать радужную форель в установленных в море садках. Жители Курземского побережья эту идею не поддерживают. Девелоперы обещают использовать международный опыт и утверждают, что воздействие на окружающую среду будет минимальным и контролируемым, сообщает программа телеканала TV3 "Ничего личного".

Рижский залив в Балтийском море напоминает замкнутое озеро - водообмен здесь происходит очень медленно. Поэтому намерение создать у берегов Рои и Мерсрагса морские форелевые фермы вызывает возмущение у местных жителей и природоохранных организаций.

Предприниматели планируют установить в морских водах Латвии старые сети, от которых отказывается Дания. Проект в Латвии продвигает АО "Riga Bay Aquaculture" - специально созданная для этих целей компания, в которую входит латвийский производитель икры "Sudrablīnis Holdings".

Партнером является датская аквакультурная компания "Musholm", принадлежащая группе японских пищевых предприятий "Okamura Foods", которая расширяет свою деятельность на мировых рынках, прежде всего в Азии, включая контролируемый Китаем Гонконг.

Это означает, что выращенная в Рижском заливе рыба, скорее всего, будет предназначена для экспорта.

Исполнители проекта отрицают, что он несет угрозу окружающей среде. По их словам, датский опыт показывает, что риски загрязнения минимальны. Предприниматели настаивают, что уже в апреле в море должен быть размещен один из садков для выращивания форели, который позволит проверить, является ли вызванное им загрязнение критическим для экосистемы.

Проект дошел до Кабинета министров во время работы министра земледелия Дидзиса Шмитса. Сначала были определены территории, где возможно размещение ферм, затем объявлен конкурс, в котором победили датские предприниматели. Шмитс отвергает утверждения о лоббировании интересов конкретной компании.

Вопрос рыбных ферм обсуждается как в правительстве, так и в комиссии Сейма. Депутаты заслушали представителей учреждений, ученых и общественных организаций, которые подвергли идею критике.

Комиссия призывает министров к осторожности, а Сейм пока не принял решения ни о разрешении, ни о запрете на размещение садков.

В Кабмине вопрос также находится на стадии согласования и политической оценки. Окончательное решение будет зависеть от результатов оценки воздействия на окружающую среду, которую в настоящее время проводит Государственная служба окружающей среды.

План первой фазы работ должен был быть готов еще 10 декабря, однако процесс затянулся. Главным камнем преткновения остается намерение предпринимателей разместить тестовый садок. Ряд экологических учреждений подчеркивают, что это противоречит действующим стандартам.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

