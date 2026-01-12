Латвийцы в шоке: в Рижском заливе задумали фермы по выращиванию форели

Рижский залив в Балтийском море напоминает замкнутое озеро - водообмен здесь происходит очень медленно. Поэтому намерение создать у берегов Рои и Мерсрагса морские форелевые фермы вызывает возмущение у местных жителей и природоохранных организаций.

Предприниматели планируют установить в морских водах Латвии старые сети, от которых отказывается Дания. Проект в Латвии продвигает АО "Riga Bay Aquaculture" - специально созданная для этих целей компания, в которую входит латвийский производитель икры "Sudrablīnis Holdings".

Партнером является датская аквакультурная компания "Musholm", принадлежащая группе японских пищевых предприятий "Okamura Foods", которая расширяет свою деятельность на мировых рынках, прежде всего в Азии, включая контролируемый Китаем Гонконг.

Это означает, что выращенная в Рижском заливе рыба, скорее всего, будет предназначена для экспорта.

Исполнители проекта отрицают, что он несет угрозу окружающей среде. По их словам, датский опыт показывает, что риски загрязнения минимальны. Предприниматели настаивают, что уже в апреле в море должен быть размещен один из садков для выращивания форели, который позволит проверить, является ли вызванное им загрязнение критическим для экосистемы.

Проект дошел до Кабинета министров во время работы министра земледелия Дидзиса Шмитса. Сначала были определены территории, где возможно размещение ферм, затем объявлен конкурс, в котором победили датские предприниматели. Шмитс отвергает утверждения о лоббировании интересов конкретной компании.

Вопрос рыбных ферм обсуждается как в правительстве, так и в комиссии Сейма. Депутаты заслушали представителей учреждений, ученых и общественных организаций, которые подвергли идею критике.

Комиссия призывает министров к осторожности, а Сейм пока не принял решения ни о разрешении, ни о запрете на размещение садков.

В Кабмине вопрос также находится на стадии согласования и политической оценки. Окончательное решение будет зависеть от результатов оценки воздействия на окружающую среду, которую в настоящее время проводит Государственная служба окружающей среды.

План первой фазы работ должен был быть готов еще 10 декабря, однако процесс затянулся. Главным камнем преткновения остается намерение предпринимателей разместить тестовый садок. Ряд экологических учреждений подчеркивают, что это противоречит действующим стандартам.

