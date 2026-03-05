А добьют ли иранцы до Риги? Смотря чем

Neatkarīgā Rīta Avīze 5 марта, 2026 15:35

В ходе недавних атак на Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль Иран запустил более 770 баллистических ракет и более 900 дронов, сообщает Defence Express.

Учитывая вышесказанное, важно оценить ударные возможности Ирана с большим радиусом действия не только на Ближнем Востоке, но и в контексте потенциальных рисков для Европы.

К баллистическим системам Ирана с дальним радиусом действия обычно относят системы «Khorramshahr», «Emad», «Ghadr» и «Sejjil», работающие на жидком топливе.

Публично доступные данные об их радиусе действия и грузоподъемности в основном получены из официальных иранских источников и могут быть преувеличены. Тем не менее, предполагается, что радиус действия этих ракет составляет около 2000 км.

Баллистическая ракета среднего радиуса действия «Khorramshahr» несет боевую часть весом 1800 кг на расстояние 2000 км. При уменьшенной грузоподъемности ее радиус действия увеличивается до 3000 км. Ракеты «Emad», «Ghadr» и «Sejjil» несут боевые части весом от 750 до 850 кг, а их радиус действия составляет примерно 1700–2000 км.

Из северо-запада Ирана баллистические ракеты средней дальности теоретически могут достичь Греции, Болгарии и Румынии, где находятся военные объекты США, а также Украины и Молдовы.

Если ракета «Хоррамшахр» действительно может достигать 3000 км с более легким грузом, значительная часть Европы может оказаться в радиусе ее действия, в том числе Германия, потенциально Берлин, и Италия, в том числе Рим.

Однако количество ракет с таким дальним радиусом действия в арсенале Ирана, скорее всего, не будет большим.

Их перехват в Европе будет основываться в основном на архитектуре противоракетной обороны США, в частности на базе «Aegis Ashore» в Девеселу, Румыния, оснащенной перехватчиками «SM-3». Дополнительную защиту могли бы обеспечить эсминцы класса «Arleigh Burke», размещенные в Средиземном море. В случае прямой угрозы Германия могла бы также полагаться на свою недавно приобретенную систему «Arrow 3».

Расстояние от Ирана до Латвии по воздушной линии составляет 3000–3500 км (от Тегерана до Риги — 3200 км).

Иран также располагает крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, хотя их оперативное использование, по-видимому, ограничено, либо показатели перехвата были настолько высоки, что они редко приближаются к границам стран Ближнего Востока. Одним из примеров является «Soumar», радиус действия которой оценивается от 2000 до 3000 км.

Иранский дрон дальнего действия «Shahed 136» имеет заявленный радиус действия до 2500 км и является одним из беспилотных летательных аппаратов с наибольшим радиусом действия в арсенале Ирана. Радиус действия дрона «Arash-2», также известного как «Kian 2», оценивается от 1000 до 1600 км. Радиус действия дрона «Karrar», оснащенного реактивным двигателем, составляет около 1000 км.

Чтобы дроны могли достичь Европы напрямую из Ирана, им пришлось бы пересечь воздушное пространство над Ираком, Сирией и Иорданией, где на пути в Израиль было перехвачено много дронов. Альтернативные маршруты полета через Армению, Грузию и Турцию теоретически могли бы обеспечить достаточный остаточный радиус действия, чтобы угрожать части Балкан.

Хотя часть Европы теоретически находится в радиусе действия определенных иранских систем, фактическая вероятность удара будет зависеть от доступности ракет, конфигурации грузоподъемности, маршрутов полета и эффективности региональных сетей противоракетной обороны.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

