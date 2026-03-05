А добьют ли иранцы до Риги? Смотря чем

Учитывая вышесказанное, важно оценить ударные возможности Ирана с большим радиусом действия не только на Ближнем Востоке, но и в контексте потенциальных рисков для Европы.

К баллистическим системам Ирана с дальним радиусом действия обычно относят системы «Khorramshahr», «Emad», «Ghadr» и «Sejjil», работающие на жидком топливе.

Публично доступные данные об их радиусе действия и грузоподъемности в основном получены из официальных иранских источников и могут быть преувеличены. Тем не менее, предполагается, что радиус действия этих ракет составляет около 2000 км.

Баллистическая ракета среднего радиуса действия «Khorramshahr» несет боевую часть весом 1800 кг на расстояние 2000 км. При уменьшенной грузоподъемности ее радиус действия увеличивается до 3000 км. Ракеты «Emad», «Ghadr» и «Sejjil» несут боевые части весом от 750 до 850 кг, а их радиус действия составляет примерно 1700–2000 км.

Из северо-запада Ирана баллистические ракеты средней дальности теоретически могут достичь Греции, Болгарии и Румынии, где находятся военные объекты США, а также Украины и Молдовы.

Если ракета «Хоррамшахр» действительно может достигать 3000 км с более легким грузом, значительная часть Европы может оказаться в радиусе ее действия, в том числе Германия, потенциально Берлин, и Италия, в том числе Рим.

Однако количество ракет с таким дальним радиусом действия в арсенале Ирана, скорее всего, не будет большим.

Их перехват в Европе будет основываться в основном на архитектуре противоракетной обороны США, в частности на базе «Aegis Ashore» в Девеселу, Румыния, оснащенной перехватчиками «SM-3». Дополнительную защиту могли бы обеспечить эсминцы класса «Arleigh Burke», размещенные в Средиземном море. В случае прямой угрозы Германия могла бы также полагаться на свою недавно приобретенную систему «Arrow 3».

Расстояние от Ирана до Латвии по воздушной линии составляет 3000–3500 км (от Тегерана до Риги — 3200 км).

Иран также располагает крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, хотя их оперативное использование, по-видимому, ограничено, либо показатели перехвата были настолько высоки, что они редко приближаются к границам стран Ближнего Востока. Одним из примеров является «Soumar», радиус действия которой оценивается от 2000 до 3000 км.

Иранский дрон дальнего действия «Shahed 136» имеет заявленный радиус действия до 2500 км и является одним из беспилотных летательных аппаратов с наибольшим радиусом действия в арсенале Ирана. Радиус действия дрона «Arash-2», также известного как «Kian 2», оценивается от 1000 до 1600 км. Радиус действия дрона «Karrar», оснащенного реактивным двигателем, составляет около 1000 км.

Чтобы дроны могли достичь Европы напрямую из Ирана, им пришлось бы пересечь воздушное пространство над Ираком, Сирией и Иорданией, где на пути в Израиль было перехвачено много дронов. Альтернативные маршруты полета через Армению, Грузию и Турцию теоретически могли бы обеспечить достаточный остаточный радиус действия, чтобы угрожать части Балкан.

Хотя часть Европы теоретически находится в радиусе действия определенных иранских систем, фактическая вероятность удара будет зависеть от доступности ракет, конфигурации грузоподъемности, маршрутов полета и эффективности региональных сетей противоракетной обороны.