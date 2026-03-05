Медосмотр водителей: кого могут направить на повторный?

Согласно положениям статьи 29 закона «О дорожном движении» (далее – закон), право управления транспортными средствами (далее – вождение) изымается на неопределенный срок, если имеется соответствующее заключение медицинской экспертизы о том, что у водителя возникли медицинские противопоказания для вождения.

Пункт 1 части четвертой статьи 301 закона устанавливает, что плановый медосмотр водителей транспортных средств категорий AM, A1, A, B1, B и BE, а также для водителей тракторной техники и другой самоходной техники должен проводиться каждые 10 лет; для лиц старше 60 лет — каждые 3 года, за исключением водителей тракторной техники и другой самоходной техники, которым плановый осмотр после 60 лет проводится каждые 5 лет, а после 65 лет — каждые 3 года.

Водитель может быть направлен на внеочередной медосмотр, если есть обоснованные подозрения о наличии противопоказаний для вождения, установленные Кабинетом министров. При этом, согласно пункту 2 приложения 1 Правил Кабинета министров № 940 от 6 декабря 2011 года, водителям указанных выше категорий вождение разрешается только после обследования компетентным специалистом и регулярных медицинских проверок.

Оценка эпилепсии и разрешение на вождение

Невролог оценивает течение эпилепсии или других нарушений сознания, их клиническую форму и эффективность лечения. При этом:

1) водителя с эпилепсией наблюдают до тех пор, пока приступы не станут отсутствовать минимум пять лет;

2) если в течение года у человека не было приступов, ему разрешается вождение;

3) если имел место спровоцированный приступ — вызванный известным фактором, который, вероятнее всего, не повторится при вождении, — после заключения невролога вождение разрешается;

4) лицу с первым неспровоцированным приступом вождение разрешается, если в течение шести месяцев приступов не было и имеется соответствующая медицинская оценка. Лицам с благоприятным прогнозом разрешается возобновить вождение и раньше;

5) если приступы происходят только во сне, то вождение разрешается сроком не более одного года. Если выявлены приступы в состоянии бодрствования, то вождение разрешается только при отсутствии повторных приступов в течение года;

6) лицу, у которого приступы не затрагивают сознание или способность действовать и не вызывают функциональных нарушений, вождение разрешается сроком не более года. Если выявлены другие виды приступов, вождение разрешается только при отсутствии повторных приступов в течение одного года;

7) если приступы были вызваны изменением или снижением терапии эпилепсии по назначению врача (прекращение или изменение приема препаратов в период, рекомендованный врачом), вождение разрешается не ранее чем через три месяца после возобновления ранее эффективного метода лечения;

8) если имели место другие случаи потери сознания, они должны оцениваться с учетом вероятности их повторения при вождении.

Заключение

Таким образом, наследственность сама по себе не является основанием для лишения прав, поскольку закон и правила ориентируются на фактическое состояние здоровья водителя, а не на случаи эпилепсии у родственников. Поэтому если у вас никогда не было эпилептических приступов, то ваши водительские права не изымаются и сдавать их не нужно.

В случае появления приступов вам будет необходимо обратиться к врачу-неврологу, который оценит их течение, вид и частоту. И в зависимости от ситуации могут потребоваться регулярные медицинские проверки и, возможно, временное ограничение на вождение.