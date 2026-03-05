Учёные нашли неожиданный источник тревожности: виноваты воздух, шум и химия вокруг нас

Европейское агентство по окружающей среде предупредило: загрязнение воздуха, постоянный транспортный шум и токсичные химические вещества могут напрямую влиять на психическое здоровье.

Причём эффект может начинаться ещё до рождения.

Исследования показывают, что воздействие загрязнённого воздуха во время беременности и в детстве связано с изменениями в структуре мозга. Особенно часто в научных работах упоминаются мелкие частицы PM2.5 и диоксид азота (NO₂) — типичные загрязнители городского воздуха.

Но есть и другой неожиданный фактор — шум города.

Самолёты, автомобили и поезда могут постепенно повышать уровень стресса в организме. Учёные подсчитали: каждые дополнительные 10 децибел транспортного шума повышают риск тревожности и депрессии примерно на 10%.

Особенно сильная связь обнаружена с шумом самолётов.

Есть и третий источник риска — химические вещества.

Среди них тяжёлые металлы, например свинец, пестициды и так называемые эндокринные разрушители — вещества, которые вмешиваются в работу гормональной системы. Один из наиболее распространённых — бисфенол А, который используется в пластике.

Некоторые исследования связывают воздействие таких веществ во время беременности с более высоким риском тревожности и депрессии у детей.

Масштаб проблемы уже заметен.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой житель Европы живёт с психическим расстройством, а примерно треть людей не получает необходимой помощи.

Экологи считают, что даже небольшое снижение уровня загрязнения может заметно изменить ситуацию.

Потому что иногда источник тревоги может находиться не в голове — а буквально в воздухе вокруг нас.