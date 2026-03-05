Учёные нашли неожиданный источник тревожности: виноваты воздух, шум и химия вокруг нас

Редакция PRESS 5 марта, 2026 15:40

Азбука здоровья 0 комментариев

Депрессия и тревожность могут начинаться не только из-за стресса на работе или личных проблем. Учёные всё чаще находят другой фактор — окружающую среду.

Европейское агентство по окружающей среде предупредило: загрязнение воздуха, постоянный транспортный шум и токсичные химические вещества могут напрямую влиять на психическое здоровье.

Причём эффект может начинаться ещё до рождения.

Исследования показывают, что воздействие загрязнённого воздуха во время беременности и в детстве связано с изменениями в структуре мозга. Особенно часто в научных работах упоминаются мелкие частицы PM2.5 и диоксид азота (NO₂) — типичные загрязнители городского воздуха.

Но есть и другой неожиданный фактор — шум города.

Самолёты, автомобили и поезда могут постепенно повышать уровень стресса в организме. Учёные подсчитали: каждые дополнительные 10 децибел транспортного шума повышают риск тревожности и депрессии примерно на 10%.

Особенно сильная связь обнаружена с шумом самолётов.

Есть и третий источник риска — химические вещества.

Среди них тяжёлые металлы, например свинец, пестициды и так называемые эндокринные разрушители — вещества, которые вмешиваются в работу гормональной системы. Один из наиболее распространённых — бисфенол А, который используется в пластике.

Некоторые исследования связывают воздействие таких веществ во время беременности с более высоким риском тревожности и депрессии у детей.

Масштаб проблемы уже заметен.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой житель Европы живёт с психическим расстройством, а примерно треть людей не получает необходимой помощи.

Экологи считают, что даже небольшое снижение уровня загрязнения может заметно изменить ситуацию.

Потому что иногда источник тревоги может находиться не в голове — а буквально в воздухе вокруг нас.

 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

