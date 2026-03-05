Что скрываете? Депутаты требуют снять гриф «секретно» с проекта Rail Baltic

© LETA 5 марта, 2026 15:10

Входящий в правящую коалицию "Союз «зелёных» и крестьян" (ZZS) призывает министра сообщения Атиса Швинку отменить статус информации ограниченного доступа для данных, связанных с реализацией и финансированием проекта Rail Baltica, говорится в заявлении для СМИ.

Депутаты фракции ZZS в Saeima обращают внимание, что на заседании Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма 3 марта этого года рассматривался вопрос о перераспределении бюджетных средств, связанных с выполнением проекта Rail Baltica и выделением финансирования, при этом данной информации был присвоен статус ограниченного доступа.

Политическая сила подчеркивает, что статус информации ограниченного доступа для распоряжения о перераспределении ассигнований мог бы применяться только в том случае, если документ содержал бы коммерческую тайну. По мнению ZZS, Министерство сообщения, как инициатор этого вопроса, необоснованно засекретило информацию.

Закон о защите коммерческой тайны предусматривает, что коммерческой тайной не может считаться информация, связанная с выполнением функций или задач государственного управления, а также, в предусмотренных нормативными актами случаях, информация о распоряжении государственными или муниципальными финансовыми средствами и имуществом.

«Непонятно, почему засекречены финансовые вопросы, связанные с Rail Baltica, если общество должно иметь возможность участвовать в обсуждении и оценивать, как расходуются уплаченные им налоги», — подчеркнул председатель правления ZZS Армандс Краузе.

Фракция ZZS в Сейме уже обратилась в Министерство сообщения и призывает принять решение об отмене статуса информации ограниченного доступа.

Ранее сообщалось, что согласно информации компании RB Rail, стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в странах Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро. При этом возможна экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны и другие сокращения расходов.

Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в странах Балтии может достигнуть 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе затрат и выгод 2017 года предполагалось, что проект в целом обойдётся в 5,8 млрд евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

