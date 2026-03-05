Что скрываете? Депутаты требуют снять гриф «секретно» с проекта Rail Baltic

Депутаты фракции ZZS в Saeima обращают внимание, что на заседании Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма 3 марта этого года рассматривался вопрос о перераспределении бюджетных средств, связанных с выполнением проекта Rail Baltica и выделением финансирования, при этом данной информации был присвоен статус ограниченного доступа.

Политическая сила подчеркивает, что статус информации ограниченного доступа для распоряжения о перераспределении ассигнований мог бы применяться только в том случае, если документ содержал бы коммерческую тайну. По мнению ZZS, Министерство сообщения, как инициатор этого вопроса, необоснованно засекретило информацию.

Закон о защите коммерческой тайны предусматривает, что коммерческой тайной не может считаться информация, связанная с выполнением функций или задач государственного управления, а также, в предусмотренных нормативными актами случаях, информация о распоряжении государственными или муниципальными финансовыми средствами и имуществом.

«Непонятно, почему засекречены финансовые вопросы, связанные с Rail Baltica, если общество должно иметь возможность участвовать в обсуждении и оценивать, как расходуются уплаченные им налоги», — подчеркнул председатель правления ZZS Армандс Краузе.

Фракция ZZS в Сейме уже обратилась в Министерство сообщения и призывает принять решение об отмене статуса информации ограниченного доступа.

Ранее сообщалось, что согласно информации компании RB Rail, стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в странах Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро. При этом возможна экономия до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны и другие сокращения расходов.

Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в странах Балтии может достигнуть 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе затрат и выгод 2017 года предполагалось, что проект в целом обойдётся в 5,8 млрд евро.