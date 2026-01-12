Афганистан под боком у США: Трамп заявил, что пора навести порядок в Мексике

«Мы остановили 97% морской торговли наркотиками, и теперь мы начинаем атаковать картели на суше. Картели управляют Мексикой. На это очень трудно смотреть. Каждый год они убивают от 250 000 до 300 000 человек в нашей стране», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что наркотики разрушают семьи, приводя к потере близких, и указал, что ситуация на сухопутной границе с Мексикой уже давно является чрезвычайно хаотичной. Он добавил, что во время своего первого срока ему удалось «навести порядок» и что во время второго он сделает еще больше для обеспечения безопасности на границе.

«В настоящее время границы фактически закрыты. Въехать нельзя, и никто не въезжает», — сказал Трамп.

Заявления Трампа вызвали резкую реакцию Мексики. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что военное вмешательство США в страну неприемлемо, и призвала к сотрудничеству правоохранительных органов в борьбе с наркотрафиком, сообщает Reuters.

В Мексике уже почти два десятилетия идет война, которая давно перестала напоминать борьбу за порядок. С середины декабря 2006 года — с того самого дня, когда президент направил федеральные войска в Мичоакан, — страна живет в режиме перманентной бойни. Власти называют это войной с наркотрафиком, но на деле она выглядит как нескончаемая кровавая воронка, затягивающая все больше людей.

Результат — удручающий. Несмотря на тысячи операций и наращивание военного присутствия, организованная преступность не ослабла, а наоборот, окрепла и пустила корни в повседневную жизнь. С 2015 года, по оценкам экспертов, более 300 тысяч человек погибли в столкновениях между картелями и силовиками или стали жертвами криминальных разборок. Армия, задействованная в борьбе с преступностью, за несколько лет разрослась почти в два с половиной раза и сегодня превышает 100 тысяч человек. Но ощущение безопасности это так и не принесло.

Убийства в Мексике остаются на рекордном уровне. В 2024 году — свыше 33 тысяч погибших, то есть в среднем 85 человек в день. Власти рапортуют о снижении показателей в 2025-м, но даже с учетом этих цифр страна по уровню смертности от насилия в разы обгоняет США. Цена «войны» по-прежнему измеряется трупами.

Еще страшнее статистика пропавших без вести. С 2010 года их число перевалило за 103 тысячи. По всей стране находят массовые захоронения — тысячи братских могил, где тела зачастую сожжены или разъедены химикатами так, что опознать их невозможно. Эти люди словно стерты из реальности.

Картели в Мексике — это уже не просто банды наркоторговцев, а полноценная параллельная сила. По оценкам специалистов, под их контролем до 185 тысяч боевиков — почти половина численности национальной армии. Поэтому разговоры о «наркогосударстве» звучат все менее как политическая риторика и все более как сухая констатация факта.

Причем приставка «нарко» давно не отражает сути. Картели контролируют поставки продуктов, торговлю топливом, общественный транспорт, добычу полезных ископаемых. Они встроились в экономику так глубоко, что вырвать их оттуда без обвала системы уже невозможно.

Цена этого симбиоза — колоссальная. В 2024 году из-за криминальной активности экономика страны потеряла сумму, сопоставимую с 18 процентами ВВП. В отдельных штатах — до 35 процентов. Эти потери в несколько раз превышают государственные расходы на здравоохранение и образование. Фактически каждый житель страны «заплатил» преступности десятки тысяч песо. Даже инфляция, по оценкам аналитиков, могла бы быть вдвое ниже, если бы не криминал.

Особая боль — рэкет, который в Мексике приобрел национальные масштабы. Малый и средний бизнес живет под двойным налогом: государству и картелям. Отказ платить «долю» карается быстро и жестоко — поджогами, похищениями, убийствами. Количество случаев вымогательства за последние годы выросло почти вдвое, а реальные цифры, по признанию самих предпринимателей, куда страшнее официальных отчетов.

Одним из самых жутких символов этой реальности стала история пенсионерки, подрабатывавшей таксистом. За отказ платить преступники похитили ее, заставили на камеру умолять коллег «не играть с мафией», а затем убили. Видео разошлось по соцсетям — как наглядное предупреждение всем, кто еще сомневается, кто в стране настоящий хозяин.

Власти признают: справиться с рэкетом не удается. Обещают новые законы, специальные подразделения и горячие линии. Но доверие к этим обещаниям подтачивает еще одна хроническая болезнь страны — коррупция.

Мексика стабильно плетется в хвосте мировых рейтингов по уровню восприятия коррупции. Коррумпированы все уровни власти — от местных чиновников до верхушки силовых структур. Показательный пример — приговор бывшему главе системы общественной безопасности, который долгие годы считался главным борцом с картелями, а в итоге оказался их союзником.

В итоге Мексика живет в парадоксальной ситуации: государство ведет войну, но проигрывает ее год за годом. А расплачиваются за это обычные люди — жизнями, деньгами и страхом, который давно стал частью повседневности.