Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Афганистан под боком у США: Трамп заявил, что пора навести порядок в Мексике

Редакция PRESS 12 января, 2026 14:54

Важно 0 комментариев

Сотрудник Национальной гвардии Мексики осматривает место, где в ноябре 2025 года на шоссе недалеко от города Кирога в штате Мичоакан, где боевики наркокартеля расстреляли несколько автомашин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после успешного ограничения контрабанды наркотиков по морю из Венесуэлы, Соединенные Штаты переносят свое внимание на борьбу с контрабандой наркотиков в Мексике. В интервью Fox News Трамп отметил, что США почти полностью перекрыли морской маршрут наркотрафика из Венесуэлы и теперь сосредоточиваются на наземных операциях против картелей.

«Мы остановили 97% морской торговли наркотиками, и теперь мы начинаем атаковать картели на суше. Картели управляют Мексикой. На это очень трудно смотреть. Каждый год они убивают от 250 000 до 300 000 человек в нашей стране», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что наркотики разрушают семьи, приводя к потере близких, и указал, что ситуация на сухопутной границе с Мексикой уже давно является чрезвычайно хаотичной. Он добавил, что во время своего первого срока ему удалось «навести порядок» и что во время второго он сделает еще больше для обеспечения безопасности на границе.

«В настоящее время границы фактически закрыты. Въехать нельзя, и никто не въезжает», — сказал Трамп.

Заявления Трампа вызвали резкую реакцию Мексики. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что военное вмешательство США в страну неприемлемо, и призвала к сотрудничеству правоохранительных органов в борьбе с наркотрафиком, сообщает Reuters.

В Мексике уже почти два десятилетия идет война, которая давно перестала напоминать борьбу за порядок. С середины декабря 2006 года — с того самого дня, когда президент направил федеральные войска в Мичоакан, — страна живет в режиме перманентной бойни. Власти называют это войной с наркотрафиком, но на деле она выглядит как нескончаемая кровавая воронка, затягивающая все больше людей.

Результат — удручающий. Несмотря на тысячи операций и наращивание военного присутствия, организованная преступность не ослабла, а наоборот, окрепла и пустила корни в повседневную жизнь. С 2015 года, по оценкам экспертов, более 300 тысяч человек погибли в столкновениях между картелями и силовиками или стали жертвами криминальных разборок. Армия, задействованная в борьбе с преступностью, за несколько лет разрослась почти в два с половиной раза и сегодня превышает 100 тысяч человек. Но ощущение безопасности это так и не принесло.

Убийства в Мексике остаются на рекордном уровне. В 2024 году — свыше 33 тысяч погибших, то есть в среднем 85 человек в день. Власти рапортуют о снижении показателей в 2025-м, но даже с учетом этих цифр страна по уровню смертности от насилия в разы обгоняет США. Цена «войны» по-прежнему измеряется трупами.

Еще страшнее статистика пропавших без вести. С 2010 года их число перевалило за 103 тысячи. По всей стране находят массовые захоронения — тысячи братских могил, где тела зачастую сожжены или разъедены химикатами так, что опознать их невозможно. Эти люди словно стерты из реальности.

Картели в Мексике — это уже не просто банды наркоторговцев, а полноценная параллельная сила. По оценкам специалистов, под их контролем до 185 тысяч боевиков — почти половина численности национальной армии. Поэтому разговоры о «наркогосударстве» звучат все менее как политическая риторика и все более как сухая констатация факта.

Причем приставка «нарко» давно не отражает сути. Картели контролируют поставки продуктов, торговлю топливом, общественный транспорт, добычу полезных ископаемых. Они встроились в экономику так глубоко, что вырвать их оттуда без обвала системы уже невозможно.

Цена этого симбиоза — колоссальная. В 2024 году из-за криминальной активности экономика страны потеряла сумму, сопоставимую с 18 процентами ВВП. В отдельных штатах — до 35 процентов. Эти потери в несколько раз превышают государственные расходы на здравоохранение и образование. Фактически каждый житель страны «заплатил» преступности десятки тысяч песо. Даже инфляция, по оценкам аналитиков, могла бы быть вдвое ниже, если бы не криминал.

Особая боль — рэкет, который в Мексике приобрел национальные масштабы. Малый и средний бизнес живет под двойным налогом: государству и картелям. Отказ платить «долю» карается быстро и жестоко — поджогами, похищениями, убийствами. Количество случаев вымогательства за последние годы выросло почти вдвое, а реальные цифры, по признанию самих предпринимателей, куда страшнее официальных отчетов.

Одним из самых жутких символов этой реальности стала история пенсионерки, подрабатывавшей таксистом. За отказ платить преступники похитили ее, заставили на камеру умолять коллег «не играть с мафией», а затем убили. Видео разошлось по соцсетям — как наглядное предупреждение всем, кто еще сомневается, кто в стране настоящий хозяин.

Власти признают: справиться с рэкетом не удается. Обещают новые законы, специальные подразделения и горячие линии. Но доверие к этим обещаниям подтачивает еще одна хроническая болезнь страны — коррупция.

Мексика стабильно плетется в хвосте мировых рейтингов по уровню восприятия коррупции. Коррумпированы все уровни власти — от местных чиновников до верхушки силовых структур. Показательный пример — приговор бывшему главе системы общественной безопасности, который долгие годы считался главным борцом с картелями, а в итоге оказался их союзником.

В итоге Мексика живет в парадоксальной ситуации: государство ведет войну, но проигрывает ее год за годом. А расплачиваются за это обычные люди — жизнями, деньгами и страхом, который давно стал частью повседневности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?
Важно

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас
Важно

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Важно

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать
Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

PRESS рекомендует 15:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

Читать