Шпион — выйди вон! СГБ поймала еще одного неверного гражданина Латвии

Уголовный процесс на основании информации, предоставленной Службой военной разведки и безопасности (СВРБ), СГБ начала 14 октября 2025 года.

В ходе расследования было установлено, что гражданин Латвии передавал ГРУ сведения о частной авиационной инфраструктуре на территории Латвии, включая аэродром "Спилве", о размещении сил союзников НАТО и актуальных вопросах оборонной отрасли. Также он собирал сведения о настроениях в латвийском обществе, оказанной Украине поддержке и объектах критической инфраструктуры в стране.

Дополнительно подозреваемый по заданию российской спецслужбы выяснял практическую информацию, в частности, о возможности покупки карт предоплаты мобильной связи без раскрытия своей личности.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый поддерживал конспиративные контакты с офицером ГРУ и передавал ему полученную информацию при встречах на территории России. В данном случае шпионаж в пользу России имел идеологическую мотивацию.

СГБ задержала подозреваемого в сотрудничестве со СВРБ 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения к нему применено заключение под стражу.

В декабре 2025 года СГБ передала материалы дела в отношении еще одного гражданина Латвии за незаконный сбор по поручению ГРУ сведений о военных объектах на территории страны, включая склады вооружения. Этот человек был задержан 27 августа 2025 года, а уголовный процесс против него был начат 21 августа по статье о шпионаже.

В ходе расследования СГБ выявила несколько случаев сбора и передачи подозреваемым разведданных по поручению ГРУ - сведений о расположении, планировке и мерах безопасности различных военных объектов в Латвии, включая склады вооружения.

Также подозреваемый предоставлял российской разведке сведения о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных военных объектах Латвии.