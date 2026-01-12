Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шпион — выйди вон! СГБ поймала еще одного неверного гражданина Латвии

12 января, 2026

В конце прошлого года Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений об оборонной сфере по заданию российской военной разведки (ГРУ), сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Уголовный процесс на основании информации, предоставленной Службой военной разведки и безопасности (СВРБ), СГБ начала 14 октября 2025 года.

В ходе расследования было установлено, что гражданин Латвии передавал ГРУ сведения о частной авиационной инфраструктуре на территории Латвии, включая аэродром "Спилве", о размещении сил союзников НАТО и актуальных вопросах оборонной отрасли. Также он собирал сведения о настроениях в латвийском обществе, оказанной Украине поддержке и объектах критической инфраструктуры в стране.

Дополнительно подозреваемый по заданию российской спецслужбы выяснял практическую информацию, в частности, о возможности покупки карт предоплаты мобильной связи без раскрытия своей личности.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый поддерживал конспиративные контакты с офицером ГРУ и передавал ему полученную информацию при встречах на территории России. В данном случае шпионаж в пользу России имел идеологическую мотивацию.

СГБ задержала подозреваемого в сотрудничестве со СВРБ 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения к нему применено заключение под стражу.

В декабре 2025 года СГБ передала материалы дела в отношении еще одного гражданина Латвии за незаконный сбор по поручению ГРУ сведений о военных объектах на территории страны, включая склады вооружения. Этот человек был задержан 27 августа 2025 года, а уголовный процесс против него был начат 21 августа по статье о шпионаже.

В ходе расследования СГБ выявила несколько случаев сбора и передачи подозреваемым разведданных по поручению ГРУ - сведений о расположении, планировке и мерах безопасности различных военных объектов в Латвии, включая склады вооружения.

Также подозреваемый предоставлял российской разведке сведения о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных военных объектах Латвии.

Он долго держался: еще один мост через Даугаву нуждается в ремонте

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

