Школьник в Киеве ударил ножом учительницу и одноклассника

12 января, 2026 16:55

Учащийся одной из школ города напал с ножом на одноклассника и учительницу истории. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ранениями. Прокуратура подозревает, что в происшествии могли быть замешаны спецслужбы России.

В одной из школ Киева учащийся девятого класса напал с ножом на учительницу истории и одноклассника, сообщает полиция города утром в понедельник, 12 января. По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.

Как сообщает офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ), инцидент произошел в одной из школ Оболонского района Киева. Совершив нападение на учительницу и одноклассника, школьник закрылся в одном из помещений школы и нанес себе несколько ножевых ранений. Он был задержан на выходе из школы и доставлен в больницу "Охматдет". После оказания помощи нападавшего могут задержать, сообщают в ОГПУ.

Пострадавших также госпитализировали с множественными ранами. 39-летняя учительница находится в тяжелом состоянии, заявили в Киевской городской прокуратуре.

Мотивы преступления остаются неизвестными. Как отметили в прокуратуре города, во время осмотра телефона нападавшего была обнаружена переписка с "предположительно представителями российских спецслужб, с которыми несовершеннолетний обсуждал свои планы по совершению преступления".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

