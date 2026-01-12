Школьник в Киеве ударил ножом учительницу и одноклассника

В одной из школ Киева учащийся девятого класса напал с ножом на учительницу истории и одноклассника, сообщает полиция города утром в понедельник, 12 января. По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.

Как сообщает офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ), инцидент произошел в одной из школ Оболонского района Киева. Совершив нападение на учительницу и одноклассника, школьник закрылся в одном из помещений школы и нанес себе несколько ножевых ранений. Он был задержан на выходе из школы и доставлен в больницу "Охматдет". После оказания помощи нападавшего могут задержать, сообщают в ОГПУ.

Пострадавших также госпитализировали с множественными ранами. 39-летняя учительница находится в тяжелом состоянии, заявили в Киевской городской прокуратуре.

Мотивы преступления остаются неизвестными. Как отметили в прокуратуре города, во время осмотра телефона нападавшего была обнаружена переписка с "предположительно представителями российских спецслужб, с которыми несовершеннолетний обсуждал свои планы по совершению преступления".