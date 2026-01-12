Рыбий жир против инфаркта? Простая добавка резко снизила смертельные риски у пациентов на диализе

В исследовании PISCES приняли участие 1 228 человек с почечной недостаточностью, проходящих диализ, в Австралии и Канаде. Часть пациентов ежедневно принимала 4 грамма рыбьего жира с омега-3 жирными кислотами EPA и DHA, другая — плацебо. Результаты оказались настолько выраженными, что их представили на Kidney Week 2025 и одновременно опубликовали в The New England Journal of Medicine.

У тех, кто принимал рыбий жир, риск серьёзных сердечно-сосудистых событий снизился на 43%. Речь идёт об инфарктах, инсультах, сердечной смерти и даже сосудистых ампутациях — одном из самых тяжёлых осложнений у диализных пациентов.

Врачи подчёркивают: люди на диализе находятся в зоне экстремального сердечного риска, а эффективных способов его снизить почти нет. Именно поэтому результаты называют редким прорывом в нефрологии. По словам исследователей, у таких пациентов изначально очень низкий уровень EPA и DHA, и восполнение этого дефицита может играть ключевую роль.

При этом учёные сразу охлаждают энтузиазм: эффект доказан только для людей, проходящих гемодиализ. Эти данные не относятся к здоровым людям и не означают, что рыбий жир «лечит сердце» в целом. Но для одной из самых уязвимых групп пациентов простая добавка может стать реальным способом продлить жизнь.

В области, где многие клинические испытания годами заканчивались провалом, рыбий жир неожиданно оказался работающим решением — дешёвым, доступным и уже хорошо известным.



