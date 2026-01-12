Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рыбий жир против инфаркта? Простая добавка резко снизила смертельные риски у пациентов на диализе

Редакция PRESS 12 января, 2026 17:13

Азбука здоровья 0 комментариев

То, что долго считалось «бесполезной добавкой», неожиданно сработало там, где медицина почти сдалась. Международное клиническое исследование показало: обычный рыбий жир способен резко снизить риск инфаркта, инсульта и смерти у пациентов, находящихся на диализе.

В исследовании PISCES приняли участие 1 228 человек с почечной недостаточностью, проходящих диализ, в Австралии и Канаде. Часть пациентов ежедневно принимала 4 грамма рыбьего жира с омега-3 жирными кислотами EPA и DHA, другая — плацебо. Результаты оказались настолько выраженными, что их представили на Kidney Week 2025 и одновременно опубликовали в The New England Journal of Medicine.

У тех, кто принимал рыбий жир, риск серьёзных сердечно-сосудистых событий снизился на 43%. Речь идёт об инфарктах, инсультах, сердечной смерти и даже сосудистых ампутациях — одном из самых тяжёлых осложнений у диализных пациентов.

Врачи подчёркивают: люди на диализе находятся в зоне экстремального сердечного риска, а эффективных способов его снизить почти нет. Именно поэтому результаты называют редким прорывом в нефрологии. По словам исследователей, у таких пациентов изначально очень низкий уровень EPA и DHA, и восполнение этого дефицита может играть ключевую роль.

При этом учёные сразу охлаждают энтузиазм: эффект доказан только для людей, проходящих гемодиализ. Эти данные не относятся к здоровым людям и не означают, что рыбий жир «лечит сердце» в целом. Но для одной из самых уязвимых групп пациентов простая добавка может стать реальным способом продлить жизнь.

В области, где многие клинические испытания годами заканчивались провалом, рыбий жир неожиданно оказался работающим решением — дешёвым, доступным и уже хорошо известным.


Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети
Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь
«Дверь в Нарнию»: поездка в Даугавпилс словно в морозильной камере
Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Загрузка

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

